Афиша не для всех: идем на футбол и ночуем с городскими сообществами

Квартет The Gnoomes из Перми привезет в столицу Урала психоделический краут-поп. За плечами у «гномов» три альбома, выпущенных на британском лейбле Rocket Recordings, сотрудничество со шведской группой Josefin Öhrn + TL и европейские туры. В конце мая The Gnoomes выпустили альбом MU! , в котором перешли от синтезаторных секвенций и драм-машин к гитарному звучанию.

Вместе с «гномами» в пятницу выступят The Karovas Milkshake. Они отыграют крутой гаражный сет для гостей Ельцин Центра. Вы услишите британский бит, итальянский электроорган Farfisa и поймете, что 60-е все еще продолжаются.

Что: «Музыка на стилобате. The Gnoomes, The Karovas Milkshake»

Где: площадка у входа в Ельцин Центр (улица Бориса Ельцина, 3)

Когда: 19 июля с 21:00 до 23:00

Сколько: нисколько, по регистрации здесь