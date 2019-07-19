Афиша не для всех: идем на футбол и ночуем с городскими сообществами
Тяжелые будни в Екатеринбурге снова заканчиваются. И это прекрасно, ведь впереди легкие и приятные выходные. Вы уже придумали, чем заняться? Если нет, мы подготовили для вас подборку событий самых разных активностей. Наш дайджест подойдет всем: от самых ленивых до тех, кому надо постоянно двигаться. Главное, не сидите дома, на улице такая прекрасная погода!
«Гномы» на стилобате
Фото: ЕТВ
Квартет The Gnoomes из Перми привезет в столицу Урала психоделический краут-поп. За плечами у «гномов» три альбома, выпущенных на британском лейбле Rocket Recordings, сотрудничество со шведской группой Josefin Öhrn + TL и европейские туры. В конце мая The Gnoomes выпустили альбом MU! , в котором перешли от синтезаторных секвенций и драм-машин к гитарному звучанию.
Вместе с «гномами» в пятницу выступят The Karovas Milkshake. Они отыграют крутой гаражный сет для гостей Ельцин Центра. Вы услишите британский бит, итальянский электроорган Farfisa и поймете, что 60-е все еще продолжаются.
Что:
«Музыка на стилобате. The Gnoomes, The Karovas Milkshake»
Где: площадка у входа в Ельцин Центр (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 19 июля с 21:00 до 23:00
Сколько: нисколько, по регистрации здесь
Вечер одноактных балетов
Фото: pixabay
Три одноактных балета на английском языке покажут екатеринбуржцам в ближайшие выходные. «В золотом часе» Кристофера Уилдона зрители увидят, как соединяются и разъединяются семь пар. В «Схеме полета» музыка Гурецкого из «Симфонии скорбных песнопений» создаст глубокое и страстное размышление об эмиграции. А в «Новом балете Шеркауи» любители театра оценят истинно новейшую современность.
Каждый спектакль будет предварять лекция худрука Ural Opera Ballet Богдана Королька. Он проведет для зрителей ликбез о постановках, а после просмотра подискутирует с екатеринбуржцами о спектаклях.
Что:
«Вечер одноактных балетов. Ключ к спектаклю»
Где: Кино-конференц-зал Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 20 июля с 15:00 до 19:00
Сколько: 500 рублей, билеты здесь
Ночные инициативы
Фото предоставлено организаторами
20 июля состоится одно из главных событий года — Ночь городских инициатив. В Ельцин Центре соберутся более 60 сообществ, работающих на благо горожан в сферах экологии, урбанистики, зоозащиты, помощи уязвимым группам, культуры и многих других. Только команды, которые работают уже сейчас, только проекты, которым вы лично можете помочь, присоединиться к ним или получить их помощь!
Вы увидите презентации 12 инициатив со сцены и сможете познакомиться лично на выставке проектов. Узнайте, кто делает наш город лучше и добрее, и внесите свой вклад: деньги с покупки билетов сформируют призовой фонд, средства передадут четырем проектам, победившим в голосовании гостей Ночи.
Что: «Ночь городских инициатив»
Где: Ельцин Центр, клуб Center (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 20 июля с 18:00 до 00:00
Сколько: от 50 рублей, купить билет можно здесь
«Урал» — «Ахмат»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Игра между «Уралом» и «Ахматом» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги пройдет на «Екатеринбург Арене». Если вы помните, первый тур с «Уфой» завершился победой команды Дмитрия Парфенова со счетом 3:2. Но не обошлось и без неприятных вещей. Какие-то хулиганы избили башкирских болельщиков перед матчем. Пожелаем им скорейшего выздоровления и понадеемся на то, что во второй раз подобных эксцессов не будет.
Что:
матч «Урал» — «Ахмат»
Где: «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 21 июля в 16:00
Сколько: от 200 до 5000 рублей, билеты по ссылке
Философия мусора
Фото: pixabay
Для екатеринбуржцев проведут лекции, посвященные мусору. На первой встрече под названием «Такие разные отходы» посетители узнают о способах обращения с мусором и разработают свою идеальную модель по его утилизации. Участники из уральской столицы вдохновятся примерами российских городов, которые уже внедрили раздельный сбор ТКО. Затем в другие дни для желающих организуют еще две лекции «10 шагов к экологичному образу жизни» и «Как организовать раздельный сбор отходов дома, в офисе, во дворе».
Что:
лекции о мусоре
Где: культурный центр «Новый Акрополь» (улица Шевченко, 20)
Когда: 23, 30 июля и 6 августа в 19:00
Сколько: 300 рублей полный билет за одну лекцию, 150 рублей студенческий (записывайтесь по телефону: 345-91-92)
20 лет «Кукле колдуна»
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы КняZz
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 24 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
Вкус Абрау
Фото предоставлено организаторами
Прямо из центра Екатеринбурга вы сможете перенестись на Черноморское побережье и почувствовать волшебную атмосферу уникального и красивейшего места — Абрау-Дюрсо. Яркие тенденции мира гастрономии, смешанные с кулинарными баттлами и приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Самый сочный open-air сезона подарит гостям идеальное летнее настроение и радость общения с родными и друзьями в сопровождении игристого и живой музыки.
Песни в исполнении ВИА «Волга-Волга» точно покажутся многим знакомыми, ведь ансамбль играет кавер-версии хитов российской эстрады в оригинальных аранжировках — музыканты определяют свой стиль как ска-фолк-рок-бардак. Готовьтесь танцевать, подпевать и вспоминать слова. Еще один участник музыкальной программы, которая продолжится до 22:00, группа VANYN: европейская поп-музыка с элементами рока, регги, кантри и других жанров. Каждому обладателю билета обещают два приветственных напитка в подарок.
Что: «Пикник Абрау»
Где: летняя эстрада Литературного квартала
Когда: 27 июля с 11:00 до 22:00
Сколько: 500 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Героическая гонка
Фото: vk.com/gonkageroevekb
Уверен, что ты в отличной форме? Проверь себя на «Гонке героев», которую организуют по всей России. В каждом городе участников ждет своя уникальная трасса. На гонку можно прийти как командой, так и в одиночку. И неважно, офисный работник ты или профессиональный спортсмен. Даже неподготовленные участники одолеют гонку достойно. В соревнованиях нет проигравших. Дойти до конца — уже победа, ведь, преодолевая препятствия, вы побеждаете свои страхи и открываете себя с новой стороны.
Что:
«Гонка героев»
Где: полигон «Свердловский»
Когда: 24 августа с 09:00 до 21:00
Сколько: 500 рублей для детей и от 2000 рублей для взрослых, билеты здесь
Хороших выходных!