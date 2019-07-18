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Куда ускачет Герда? Мусульмане – о главном призе уральского сабантуя

14:09, 18 Июль 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ узнал, что ждет лошадь после того, как она достанется победителю скачек.

После вчерашней новости о свердловском Сабантуе редакция ЕТВ запереживала за лошадку Герду, которую разыграют на мусульманском празднике. Откуда берут деньги на живой приз и не съедят ли его потом? Об этом мы спросили заместителя председателя «Уральского мухтасибата» Наиля Шаймарданова.

«У всех отношение такое, будто кровожадные мусульмане взяли и съели эту лошадь. Это неправда. Как правило, лошадь дарят победителю скачек для того, чтобы он мог использовать ее для соревнований дальше. Коня выбирают способного, который сможет показать себя на скачках. Поэтому не волнуйтесь, никто лошадь не съест», — ответил председатель.

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По его словам, ценные подарки такого рода чаще всего делают Республики Башкортостан и Татарстан без участия чиновников. Предприниматели республик собираются вместе и формируют фонд Сабантуя. Так повелось издревле, когда люди приносили для общего дела то рубашку, то полотенце, то еще что-нибудь. Тот, кто хочет и может, перечисляет деньги в фонд, и из него берут средства на подарки для победителей.

Напомним, 20 июня во время Сабантуя на базе «Белая лошадь» разыграют не только кобылу, но и автомобиль. Победитель в борьбе куреш получит машину и звание сильнейшего батыра.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , мусульмане, лошади, приз, скачки, праздник, Сабантуй, Екатеринбург
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