Куда ускачет Герда? Мусульмане – о главном призе уральского сабантуя

После вчерашней новости о свердловском Сабантуе редакция ЕТВ запереживала за лошадку Герду, которую разыграют на мусульманском празднике. Откуда берут деньги на живой приз и не съедят ли его потом? Об этом мы спросили заместителя председателя «Уральского мухтасибата» Наиля Шаймарданова.

«У всех отношение такое, будто кровожадные мусульмане взяли и съели эту лошадь. Это неправда. Как правило, лошадь дарят победителю скачек для того, чтобы он мог использовать ее для соревнований дальше. Коня выбирают способного, который сможет показать себя на скачках. Поэтому не волнуйтесь, никто лошадь не съест», — ответил председатель.