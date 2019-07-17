Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В Instagram Леди Гаги записываются в поликлинику Екатеринбурга

10:19, 17 Июль 2019
image.jpg
Фото: Instagram Леди Гаги
Аккаунт певицы атаковали комментаторы. Они обмениваются рецептами борща, соленых огурцов и заказывают песни Юрия Лозы.

Аккаунт Леди Гаги в Instagram стал для екатеринбуржцев кладезем житейской мудрости. Они записываются в нем в поликлинику на Братьев Быковых и зовут на матчи хоккейного клуба «Автомобилист» в столице Казахстана. Также в комментариях вы можете найти заказ песни Юрия Лозы «Маленький плот» для жителей Билимбая, крики «Тагиииииииил», рецепты правильного борща, вкусных соленых огурцов и брауни. ЕТВ уже просвещается и делится некоторыми комментариями с вами:

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему горожане не любят общественный транспорт.

Пользователи Instagram стали активно комментировать аккаунт Леди Гаги после того, как в сети пошли слухи о ее связи с Брэдли Купером. До этого русская модель и уроженка Челябинской области Ирина Шейк ушла от актера с чемоданами в руках и двухлетней дочерью Леей. Главной причиной расставания посчитали роман Купера и Гаги, с которой он снимается в фильме «Звезда родилась». На соцсети певицы сразу же обрушились гневные комментарии, но есть и смешные, которые только что увидели вы.

Куйбышева — Луначарского снова закроют от трамваев и автомобилей
В выходные рабочие снова займутся ремонтом перекрестка.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Instagram Леди Гаги записываются в поликлинику Екатеринбурга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, инстаграм, комментарии, певица, соцсети
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Море и книги
Море и книги
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов