В Instagram Леди Гаги записываются в поликлинику Екатеринбурга

Пользователи Instagram стали активно комментировать аккаунт Леди Гаги после того, как в сети пошли слухи о ее связи с Брэдли Купером. До этого русская модель и уроженка Челябинской области Ирина Шейк ушла от актера с чемоданами в руках и двухлетней дочерью Леей. Главной причиной расставания посчитали роман Купера и Гаги, с которой он снимается в фильме «Звезда родилась». На соцсети певицы сразу же обрушились гневные комментарии, но есть и смешные, которые только что увидели вы.