В Instagram Леди Гаги записываются в поликлинику Екатеринбурга
Аккаунт Леди Гаги в Instagram стал для екатеринбуржцев кладезем житейской мудрости. Они записываются в нем в поликлинику на Братьев Быковых и зовут на матчи хоккейного клуба «Автомобилист» в столице Казахстана. Также в комментариях вы можете найти заказ песни Юрия Лозы «Маленький плот» для жителей Билимбая, крики «Тагиииииииил», рецепты правильного борща, вкусных соленых огурцов и брауни. ЕТВ уже просвещается и делится некоторыми комментариями с вами:
Пользователи Instagram стали активно комментировать аккаунт Леди Гаги после того, как в сети пошли слухи о ее связи с Брэдли Купером. До этого русская модель и уроженка Челябинской области Ирина Шейк ушла от актера с чемоданами в руках и двухлетней дочерью Леей. Главной причиной расставания посчитали роман Купера и Гаги, с которой он снимается в фильме «Звезда родилась». На соцсети певицы сразу же обрушились гневные комментарии, но есть и смешные, которые только что увидели вы.