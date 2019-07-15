Гонщик Сергей Карякин продолжает лидировать на «Шелковом пути»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин уверенно держит первое место в зачете T3 на «Шелковом пути». На восьмом этапе соревнований он увеличил свое преимущество. Теперь ближайший соперник Карякина Остин Джонс из Америки отстает от него на 13 минут. Об этом наш гонщик написал в Instagram.

Сергей Карякин рассказал, что у него был трудный соревновательный день. Ему пришлось проехать 450 километров лиазон, 320 километров спецучастка и затем еще 30 километров лиазон. «Но самое главное, что спецучасток был убойный, классный, интересный — нам очень понравилось. Это уже не та часть Монголии, которая соприкасалась с Китаем. Менялась локация, были пески, дюны — кстати, неплохие дюны», — сообщил подписчикам Карякин.