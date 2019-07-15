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Гонщик Сергей Карякин продолжает лидировать на «Шелковом пути»

08:35, 15 Июль 2019
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Фото: Instagram Сергея Карякина
Екатеринбуржец выиграл 13 минут у американца Остина Джонса, который едет вторым.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин уверенно держит первое место в зачете T3 на «Шелковом пути». На восьмом этапе соревнований он увеличил свое преимущество. Теперь ближайший соперник Карякина Остин Джонс из Америки отстает от него на 13 минут. Об этом наш гонщик написал в Instagram.

Сергей Карякин рассказал, что у него был трудный соревновательный день. Ему пришлось проехать 450 километров лиазон, 320 километров спецучастка и затем еще 30 километров лиазон. «Но самое главное, что спецучасток был убойный, классный, интересный — нам очень понравилось. Это уже не та часть Монголии, которая соприкасалась с Китаем. Менялась локация, были пески, дюны — кстати, неплохие дюны», — сообщил подписчикам Карякин.

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🔥🎤Подводим итоги 8-го этапа @silkwayrally . ✅Сегодня был очень непростой день: 450 км лиазон, 320 км спецучасток и 30 км еще лиазон. Но самое главное, что спецучасток был убойный, классный, интересный – нам очень понравилось. Это уже не та часть Монголии, которая соприкасалась с Китаем. Менялась локация, были пески, дюны – кстати, неплохие дюны. Насколько знаю, Алексей @shmotevalexey проехал третьим. Меня берет гордость, поскольку это очень хороший результат, учитывая, что он впервые имел дело с дюнами, а дюны были серьезные. Ждем его сейчас, ждем его рассказа о том, как он проехал💪 ‼️Результат сегодня 5:13:37, почти 13 минут выиграл у Остина Джонса и увеличил своё преимущество в общем зачёте👍 . #спортекб #dakarrally #dakar #SilkWay #SilkWay2019 #SilkWayRally #swr2019 #ШелковыйПуть #ШелковыйПутьРалли #ШелковыйПуть2019

Публикация от Sergey Karyakin SnagracingTeam (@snagracing)

Удача улыбнулась екатеринбуржцу на третьем этапе «Шелкового пути». До этого гонщику не везло. В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. На ралли «Дакар» у гонщика тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, гонки, Свердловская область , Шелковый путь, гонщик, Екатеринбург, Сергей Карякин
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