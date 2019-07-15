Екатеринбурженка прошла в финал шоу «Кондитеры» на «Пятнице!»
Екатеринбурженка Галина Вепрева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитеры» на телеканале «Пятница!». Женщина удивила жюри тортом с классическим безе и миндальными лепестками. На состязание она пришла с дочерью и внучкой, которая входит в третье поколение кондитеров этой семьи. Когда внучка Лиза была совсем маленькая, то часто была у бабушки на работе и видела, как та создает сладкие шедевры.
Жюри оценило торт Галины Вепревой. Ольга Вашурина отметила, что для нее кондитерское изделие слишком сладкое, но очень вкусное. Сергей Третьяков заявил, что ему нравится торт, ведь он вышел именно таким, как он ожидал. Но главный вердикт ждали от Рената Агзамова. Эксперт, немного помолчав, ответил: «Это один из самых вкусных тортов, который я когда-либо ел. Вы в финале».
В разговоре с корреспондентом ЕТВ Галина Вепрева рассказала, что выбрала именно безе с миндальными лепестками, потому что оно пользовалось спросом в ресторане «Венеция» около аквапарка «Лимпопо». Долгое время екатеринбурженка работала там. «Когда я ушла на пенсию, меня разыскал какой-то мужчина, чтобы заказать именно этот торт», — объяснила кондитер.
По словам Галины, ей пришлось нелегко, потому что шоу рассчитано на более молодое поколение, а она не вписывается в эту категорию. За плечами екатеринбурженки 30 лет стажа работы в общепите. На вопрос о заветном выигрыше в миллион рублей Галина Вепрева отвечает: «Если выиграю, куплю печку, официально зарегистрирую маленький цех. Или даже не цех, ведь я готовлю торты индивидуально для каждого, а не одинаково для всех».
Прошедшим отбор кондитерам предстоит выполнить точную копию торта, который готовил Ренат Агзамов на годовщину свадьбы Пашу и Ханны. Кто справится с этой задачей лучше всех, выиграет деньги.