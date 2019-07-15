Екатеринбурженка прошла в финал шоу «Кондитеры» на «Пятнице!»

Екатеринбурженка Галина Вепрева прошла в финал третьего сезона шоу «Кондитеры» на телеканале «Пятница!». Женщина удивила жюри тортом с классическим безе и миндальными лепестками. На состязание она пришла с дочерью и внучкой, которая входит в третье поколение кондитеров этой семьи. Когда внучка Лиза была совсем маленькая, то часто была у бабушки на работе и видела, как та создает сладкие шедевры.

Жюри оценило торт Галины Вепревой. Ольга Вашурина отметила, что для нее кондитерское изделие слишком сладкое, но очень вкусное. Сергей Третьяков заявил, что ему нравится торт, ведь он вышел именно таким, как он ожидал. Но главный вердикт ждали от Рената Агзамова. Эксперт, немного помолчав, ответил: «Это один из самых вкусных тортов, который я когда-либо ел. Вы в финале».