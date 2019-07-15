Екатеринбург подвинул Москву и Казань в рейтинге любителей мороженого

Екатеринбург занял первое место в рейтинге любителей мороженого. По данным Rate& Goods, на тысячу человек приходится 70 покупок охлаждающего десерта. На втором месте оказался Ростов-на-Дону , замыкает тройку лидеров-мороженщиков — Санкт-Петербург. Москва в рейтинге частоты покупок мороженого заняла лишь шестое место , а Казань — последнее.



