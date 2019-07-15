Екатеринбург подвинул Москву и Казань в рейтинге любителей мороженого
13:42, 15 Июль 2019
Уральцы любят пломбир в вафельном стаканчике.
Екатеринбург занял первое место в рейтинге любителей мороженого. По данным Rate& Goods, на тысячу человек приходится 70 покупок охлаждающего десерта. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, замыкает тройку лидеров-мороженщиков — Санкт-Петербург. Москва в рейтинге частоты покупок мороженого заняла лишь шестое место, а Казань — последнее.
Чаще всего в России покупают классический пломбир в вафельном стаканчике. Также любят шоколадный вкус и крем-брюле. На втором месте оказался пломбир в брикетах. Он сдвинул эскимо на третье место. Среди необычных вкусов россияне любят орехи пекан, фисташки, смородиновый щербет и вареную сгущенку. Раз в неделю мороженое едят 12% россиян, 21% лакомится им дважды за семидневку, 8,5% едят три раза, 4,1% — все четыре раза в неделю.
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