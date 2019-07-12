Топ-5 новостей недели. От Покраса Лампаса до бездомных собак

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Параллельно с этим визитом в Екатеринбурге произошло много другого , и вот об этих событиях наш сегодняшний дайджест. ЕТВ рассказывает , чем запомнится эта неделя. Наш дизайнер как всегда зашифровал все новости в одной картинке:

Мы никого не удивимесли скажемчто главное событие на этой неделе произошло во вторник9 июля. В этот день в Екатеринбург прилетел Владимир Путин: президент выступил на GMIS, посмотрелИннопром» и макет Универсиадыпообщался со студентами и преподавателями в УрФУ и горожанами — около учебного корпуса на Ленина. И не забыл покормить кексами всех девять детей из семьи Сыропятовыхкоторые перебрались из Красноуфимска в Верхнюю Пышму.