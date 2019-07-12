Топ-5 новостей недели. От Покраса Лампаса до бездомных собак
19:00, 12 Июль 2019
ЕТВ публикует дайджест самых заметных и важных событий в Екатеринбурге.
Мы никого не удивим, если скажем, что главное событие на этой неделе произошло во вторник, 9 июля. В этот день в Екатеринбург прилетел Владимир Путин: президент выступил на GMIS, посмотрел «Иннопром» и макет Универсиады, пообщался со студентами и преподавателями в УрФУ и горожанами — около учебного корпуса на Ленина. И не забыл покормить кексами всех девять детей из семьи Сыропятовых, которые перебрались из Красноуфимска в Верхнюю Пышму.
Параллельно с этим визитом в Екатеринбурге произошло много другого, и вот об этих событиях наш сегодняшний дайджест. ЕТВ рассказывает, чем запомнится эта неделя. Наш дизайнер как всегда зашифровал все новости в одной картинке:
Безумные истории Рене Мартена
Как Екатеринбург стал самым музыкальным городом
Красивый Уралмаш
Самый известный и дорогой каллиграф России Покрас Лампас снова оставил след в Екатеринбурге. На этот раз в рамках фестиваля «Стенограффия» он сделал масштабную работу на площади 1-й пятилетки. Островок в центре украсил огромный крест с манифестом Казимира Малевича в фирменном стиле Покраса.
Как выглядит работа, смотрите здесь. А лучше — съездите на Уралмаш и посмотрите все своими глазами, это того стоит.
«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»
Как екатеринбуржцы переживают конфликт между Грузией и Россией
Третья ветка метро
Эпопея со второй веткой екатеринбургского метро продолжается уже восьмой год, но на этой неделе мэрия добавила драмы и абсурда в эту историю. В сером доме вспомнили историю с землей над закопанной «Бажовской» (перекресток Большакова — 8 Марта) и дали воинственную отповедь о том, что будут дальше судиться с арендатором, который посмел построить там автоцентр. Аргументом было то, что «Бажовская»… будет пересадочным узлом для ТРЕТЬЕЙ ветки метро.
Что ж, будем наблюдать.
По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
Электромечта
Не отходя далеко от транспортного вопроса Екатеринбурга, вспомним еще об одном событии. На «Иннопроме» несколько компаний представили новые модели автобусов, трамваев и электробусов. Белорусский машиностроительный гигант из Минска предложил Екатеринбургу протестировать свою электрическую машину.
Готовьте свои платочки — новый электробус поедет по улицам города уже на следующей неделе. Но такое удовольствие всего на 14 дней, а потом он отправится производителю. Почему? Потому что денег у Екатеринбурга на него нет.
Где можно будет увидеть электробус и каким будет его расписание, читайте здесь.
Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Желтая метка
Зоозащитники Екатеринбурга начали чипировать бездомных собак, которые прошли через стерилизацию и прививки. Волонтеры не могут быстро пристроить всех подобранных животных и содержать у себя (на это просто нет ресурсов), зато могут сделать их более безопасными для людей.
Если увидите собаку с желтой биркой на ухе, то знайте — она не агрессивна и привита. Может быть, вы захотите забрать ее домой — в этом случае позвоните в «Зоозащиту» и сообщите об этом, пожалуйста.
Магия Путина
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.
Новая набережная
С горем пополам заканчивается благоустройство первого участка набережной Исети — от Малышева до Куйбышева. Но впереди еще много таких, ведь мэрия планирует дойти аж до ЦПКиО. Сейчас на повестке дня кусок от Куйбышева до Декабристов.
На «Иннопроме» во время обсуждения нелегкой судьбы этого участка (в прошлом году выяснилось, что там будут строить Ледовую арену) свой проект представило польское бюро S& P. Это же бюро делало очень красивую «Бульварную ленту» вокруг Центрального стадиона. Красивой она получилась в основном потому, что глава компании Мирослав Штука лично присутствовал на объекте и следил за каждым шагом строителей.
Адвокат дьяволов
Известный юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш», маньяков и убийц.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Гости Екатеринбурга
Антон Шагин — актёр и поэт
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!