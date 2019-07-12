Мэрия Екатеринбурга попросила найти место для «Красного человечка»

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Фигура размером с обычного человека обозначает одновременно всех и никого — « Красный человечек» универсален. « Деревянный арт-объект является конструктором , выполненным в эстетике пиксельной графики. Его цель — разбавить своей яркостью серость российских городов», — рассказали в пресс-службе « Стенограффии».





« Красного человечка» нужно подыскать новое место. В этом просят помочь горожан. Вы можете присылать фотографии с новой локацией для фигуры на почту « Красному человечку». Только дляКрасного человечка» нужно подыскать новое место. В этом просят помочь горожан. Вы можете присылать фотографии с новой локацией для фигуры на почту hello@stenograffia.ru с 15 по 21 июля. Приветствуются локации рядом с конструктивистскими зданиями — они больше всего подходят по стилюКрасному человечку».

ОрганизаторыСтенограффии» вместе с мэрией ищут место для одного из арт-объектовпоявившихся во время фестиваля. ЭтоКрасный человечек», который сидел на берегу Городского пруда со стороны Плотинки. Его автор — художник Андрей Люблинский.