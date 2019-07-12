Марафон «Европа-Азия» завершится в чаше «Екатеринбург Арены»
17:20, 12 Июль 2019
Одна из дистанций пройдет по территории стадиона.
Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге 11 августа. Участники впервые будут стартовать от «Екатеринбург Арены» и финишируют в самой чаше стадиона, сообщили в пресс-службе мэрии. В остальном, маршрут полностью будет повторять прошлогодний. Бегуны смогут выбрать дистанцию в три, десять 21 и 42 километра. Через каждые пять километров трассы для спортсменов поставят пункты с питанием и водой.
Также организаторы готовят дистанцию в 400 метров для детей. Она будет находиться внутри стадиона. В рамках марафона состоится чемпионат России по шоссейному бегу для спортсменов с нарушениями интеллекта. Они побегут дистанцию в 10 километров. Схему перекрытий ЕТВ опубликует позже.
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