Афиша не для всех: гоняем на велике и тусим под Дорна
Очередные выходные в Екатеринбурге станут одними из самых спортивных за это лето. Горожанам предлагают побегать, погонять на велосипеде, сыграть в футбол или дартс. Но если вы не любитель спорта, в уральской столице есть множество других развлечений — спектакли, концерты, пикники. Мы даем вам свободу выбора, налетайте на свежий дайджест событий от ЕТВ.
Дни безумств
Фото: sgaf.ru
За три дня екатеринбуржцы смогут посетить десятки концертов, познакомиться с музыкой разных жанров, эпох и стилей, услышать любимые песни и открыть для себя что-то новое. На площадках Свердловской филармонии, ТЮЗа, Дома музыки, Дома Печати, ЕГТИ, Камерного и Учебного театров развернется российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного Рене Мартеном 20 лет назад. Екатеринбург стал единственным городом нашей страны, которому музыкальный деятель доверил свои «Безумные дни». Участниками фестиваля станут не только екатеринбургские артисты, но и музыканты из Москвы и других стран: Японии и Франции.
Что:
музыкальный фестиваль «Безумные дни»
Где: девять площадок (их местоположение смотрите здесь)
Когда: 12–14 июля, расписание по ссылке
Сколько: 200 рублей, билеты здесь
Большое приключение
Фото: pixabay
Проверить себя на прочность можно будет на «Большом летнем приключении». Участникам предложат пробежать 14, 35 километров или промчать на велосипеде 35, 75 или даже 110 километров. На марафоне вы сможете как узнать о своей выносливости, так и полюбоваться на окрестности Екатеринбурга. Для тех, кто не любит бегать и ездить на двухколесном транспорте, в этом году организаторы придумали пешеходный маршрут. Он пройдет по самому короткому пути.
На контрольных пунктах спортсмены смогут подкрепиться, выпить воды и получить медпомощь. Чтобы не пролететь с участием, регистрируйтесь заранее.
Что:
«Большое летнее приключение»
Где: лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63)
Когда: 13 июля с 07:00 до 21:00
Сколько: 400-600 рублей, регистрация здесь
Super MEGA Fest
Фото предоставлено организаторами
Музыка Ивана Дорна, бельгийской команды Oscar and the Wolf, уральских групп и топовых диджеев захватит МЕГА Парк. Она будет сопровождать мотошоу, соревнования в рампе, скоростные заезды по памп-треку и воркшоп по балансборду. Кроме того, на территории парка соберутся уличные художники, которые создадут для желающих индивидуальные эскизы. Праздничной атмосферы участникам добавят мастер-классы, релакс-площадки, викторины, инста-поинты.
Для маленьких гостей организаторы приготовили занятия с опытными воспитателями, а для посетителей чуть старше — билингвальный клуб и слайм-лабораторию, в которой дети смогут сделать лизуна. Также на площадке разобьют скаут-лагерь, в котором проведут курс выживания, научат разводить костер и ставить палатки. Еще гостей фестиваля ждет розыгрыш призов: беспроводные наушники, умная колонка для дома, электросамокат, велосипед и другие вещи. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно купить что-нибудь на 2000 тысячи рублей в МЕГЕ и ИКЕЕ единовременно или оформить Megacard.
Что:
Super MEGA Fest
Где: МЕГА Парк (улица Металлургов, 87)
Когда: 13–14 июля с 12:00
Сколько: бесплатно, программа по ссылке
Летняя Спартакиада
Фото предоставлено организаторами
Суббота станет для екатеринбуржцев днем здоровья. В этот выходной в городе начнется XVI Летняя Спартакиада предприятий строительной отрасли. Ее цель — поддержать командный дух и ценности здорового образа жизни. Участники будут состязаться в футболе, дартсе, волейболе, рыбалке, мозгобойне и семейной эстафете. Последняя эстафета, которая впервые пройдет в веревочном парке Sequoia Park, завершит Спартакиаду.
Соревнования продлятся до начала августа. В ближайшую субботу гости Спартакиады смогут посмотреть на торжественное открытие мероприятия, футбольный матч и метание дротиков. Приходите болеть за участников и поддерживать их кричалками!
Что:
Спартакиада предприятий строительной отрасли
Где: ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3А)
Когда: 13 июля с 11:00 до 17:00 (подробное расписание смотрите здесь)
Сколько: бесплатно
Новый сезон «Урала»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» подготовился к новому сезону 2019\20. Григорий Иванов выкупил у «Зенита» форварда Андрея Панюкова, познакомил команду с польским защитником Рафалом Аугустыняком и оставил еще на год Артема Фидлера и Павла Погребняка. Сегодня, 5 июля, «Урал» проведет товарищеские матчи с «Краснодаром» и «Капошваром», а спустя восемь дней встретится в рамках Премьер-лиги с «Уфой». Хочется верить, что наше лето не подведет любителей футбола, и им не придется мерзнуть на «Екатеринбург Арене» под дождем.
Что: матч «Урал» — «Уфа»
Где: «Екатеринбург Арена» (улица Репина, 5)
Когда: 13 июля в 18:30
Сколько: 100-5000 рублей, билеты на сайте
Любовь костюмера и программиста
Фото предоставлено организаторами
Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Ночные инициативы
Фото предоставлено организаторами
20 июля состоится одно из главных событий года — Ночь городских инициатив. В Ельцин Центре соберутся более 60 сообществ, работающих на благо горожан в сферах экологии, урбанистики, зоозащиты, помощи уязвимым группам, культуры и многих других. Только команды, которые работают уже сейчас, только проекты, которым вы лично можете помочь, присоединиться к ним или получить их помощь!
Вы увидите презентации 12 инициатив со сцены и сможете познакомиться лично на выставке проектов. Узнайте, кто делает наш город лучше и добрее, и внесите свой вклад: деньги с покупки билетов сформируют призовой фонд, средства передадут четырем проектам, победившим в голосовании гостей Ночи.
Что: «Ночь городских инициатив»
Где: Ельцин Центр, клуб Center (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 20 июля с 18:00 до 00:00
Сколько: от 50 рублей, купить билет можно здесь
20 лет «Кукле колдуна»
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы КняZz
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 24 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
Вкус Абрау
Фото предоставлено организаторами
Прямо из центра Екатеринбурга вы сможете перенестись на Черноморское побережье и почувствовать волшебную атмосферу уникального и красивейшего места — Абрау-Дюрсо. Яркие тенденции мира гастрономии, смешанные с кулинарными баттлами и приправленные свежим воздухом и вдохновляющей музыкой. Самый сочный open-air сезона подарит гостям идеальное летнее настроение и радость общения с родными и друзьями в сопровождении игристого и живой музыки.
Песни в исполнении ВИА «Волга-Волга» точно покажутся многим знакомыми, ведь ансамбль играет кавер-версии хитов российской эстрады в оригинальных аранжировках — музыканты определяют свой стиль как ска-фолк-рок-бардак. Готовьтесь танцевать, подпевать и вспоминать слова. Еще один участник музыкальной программы, которая продолжится до 22:00, группа VANYN: европейская поп-музыка с элементами рока, регги, кантри и других жанров. Каждому обладателю билета обещают два приветственных напитка в подарок.
Что: «Пикник Абрау»
Где: летняя эстрада Литературного квартала
Когда: 27 июля с 11:00 до 22:00
Сколько: 500 рублей, билеты здесь
Приятных выходных! Ждите следующую афишу через неделю.