Афиша не для всех: гоняем на велике и тусим под Дорна

Проверить себя на прочность можно будет на «Большом летнем приключении». Участникам предложат пробежать 14, 35 километров или промчать на велосипеде 35, 75 или даже 110 километров. На марафоне вы сможете как узнать о своей выносливости, так и полюбоваться на окрестности Екатеринбурга. Для тех, кто не любит бегать и ездить на двухколесном транспорте, в этом году организаторы придумали пешеходный маршрут. Он пройдет по самому короткому пути.

На контрольных пунктах спортсмены смогут подкрепиться, выпить воды и получить медпомощь. Чтобы не пролететь с участием, регистрируйтесь заранее.

Что: «Большое летнее приключение»

Где: лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63)

Когда: 13 июля с 07:00 до 21:00

Сколько: 400-600 рублей, регистрация здесь