Робот Феликс пригласил детей на цифровой квест «Иннопрома»

Стенд администрации в последний день «Иннопрома» посвятили детям. На площадке организовали квест «Путешествие по Цифрограду», в рамках которого дети должны были выполнить три из семи заданий, чтобы стать полноценными жителями города будущего. Перед игрой команды встретил приветливый робот Феликс, который буквально светился от радости всеми датчиками.

«Робота сделали два года назад в Доме детского творчества Октябрьского района для участия в шоу. Их было два. Они танцевали синхронный танец. Кроме того, что Феликс умеет танцевать, он также может распознавать лица и речь, понимать движения тела. Сейчас мы используем его на различных мероприятиях и на каждое из них программируем новый сюжет», — рассказывает о работе своих учеников тренер по робототехнике Леонид Байдерин.