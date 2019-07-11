Робот Феликс пригласил детей на цифровой квест «Иннопрома»
Станция «Зона отдыха»
Стенд администрации в последний день «Иннопрома» посвятили детям. На площадке организовали квест «Путешествие по Цифрограду», в рамках которого дети должны были выполнить три из семи заданий, чтобы стать полноценными жителями города будущего. Перед игрой команды встретил приветливый робот Феликс, который буквально светился от радости всеми датчиками.
«Робота сделали два года назад в Доме детского творчества Октябрьского района для участия в шоу. Их было два. Они танцевали синхронный танец. Кроме того, что Феликс умеет танцевать, он также может распознавать лица и речь, понимать движения тела. Сейчас мы используем его на различных мероприятиях и на каждое из них программируем новый сюжет», — рассказывает о работе своих учеников тренер по робототехнике Леонид Байдерин.
Видео: ЕТВ
После встречи с Феликсом ребята разбредаются по разным зонам. Мне на глаза попадается яркий остров из конструктора Lego — это площадка под названием «Зона отдыха». Куратор зоны Яна Абрамовская объясняет, что в данный момент на острове все статично. Детям же придется оживить участок: найти буквы, отремонтировать карусель, посадить растения. Тогда парк начнет двигаться, и ребята получат наклейку на карту за успешно выполненное задание.
Фото: ЕТВ
Всего таких наклеек нужно собрать три. Тогда ты сможешь стать полноценным жителем Цифрограда. Как и в «Зоне отдыха», большинство заданий на других площадках ориентированы на конструкторские способности. Например, на «СМИ Цифрограда» дети собирают радио по схеме с подписанными элементами, на «Экозаводе» — учатся фильтровать воду и запускать безопасное для окружающей среды производство. На площадке «Мехатроника» технология несколько иная: все работает само, стоит лишь нажать волшебную кнопку. Тут же зашумит сортировочно-упаковочная станция, и по конвейеру поедут серебристые и черные детали. Одни отправятся вперед, а другие — в сторону.
Видео: ЕТВ
Кроме того, участникам квеста предлагают похимичить. На «Экологии Цифрограда» сидят две внимательные девочки, которые опускают датчики в специальные жидкости. «При помощи компьютера дети определяют вид жидкости и можно ли ее употреблять», — уточняет женщина, которая сопровождает одну из команд. Рядом с ней за ноутбуками располагаются мальчишки. Они находятся в «Бюро путешествий». Чтобы отправиться в другую страну, им нужно нарисовать человечка и выбрать соответствующий флаг.
На последней из станций «Жители Цифрограда» дети становятся знатоками будущего. В формате «Своей игры» им задают вопросы про профессии, которые в скором времени войдут в нашу жизнь. Кто такой инфостилист или архитектор живых эмоций? Мне отгадать не удалось. А детям придется, иначе они не выиграют призы. Но если они проявят сообразительность и соберут наклейки, на финише их снова будет ждать Феликс. На этот раз с подарками.
Квест работает только сегодня до 16:00, поэтому, если вы сейчас гуляете по «Иннопрому», срочно бегите знакомиться с роботом и обитателями Цифрограда.