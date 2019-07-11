Гендиректор «Уралочки» попадет в зал волейбольной славы США
11:25, 11 Июль 2019
Валентина Огиенко девять раз выигрывала золотые награды чемпионатов СССР и России.
Гендиректор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко попадет в волейбольный зал славы в США. За ее кандидатуру проголосовали члены совета директоров: игроки, тренеры, функционеры и судьи. Официальная церемония пройдет в Холиоке, где в 1895 году зародился этот вид спорта, сообщили в пресс-службе клуба.
Олимпиийская чемпионка Валентина Огиенко девять раз выигрывала в составе «Уралочки» золотые награды чемпионатов СССР и России, а также трижды Кубок европейских чемпионов. Последние десять лет занимает пост гендиректора волейбольной «Уралочки-НТМК». Кроме нее в зал славы включены тренер Николай Карполь, «уралочки» Роза Салихова и Ирина Кириллова.
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