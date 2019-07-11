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Гендиректор «Уралочки» попадет в зал волейбольной славы США

11:25, 11 Июль 2019
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Фото: pixabay
Валентина Огиенко девять раз выигрывала золотые награды чемпионатов СССР и России.

Гендиректор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко попадет в волейбольный зал славы в США. За ее кандидатуру проголосовали члены совета директоров: игроки, тренеры, функционеры и судьи. Официальная церемония пройдет в Холиоке, где в 1895 году зародился этот вид спорта, сообщили в пресс-службе клуба.

Олимпиийская чемпионка Валентина Огиенко девять раз выигрывала в составе «Уралочки» золотые награды чемпионатов СССР и России, а также трижды Кубок европейских чемпионов. Последние десять лет занимает пост гендиректора волейбольной «Уралочки-НТМК». Кроме нее в зал славы включены тренер Николай Карполь, «уралочки» Роза Салихова и Ирина Кириллова.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , волейбол, спорт
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