Оперный театр хочет перекрыть проспект Ленина ради своих спектаклей

Во время презентации новой концепции Ural Opera Ballet на « Иннопроме-2019» прозвучала идея транслировать спектакли театра на большой экран , установленный , например , на проспекте Ленина. Худрук балета Вячеслав Самодуров считает , что это точно понравится екатеринбуржцам — ведь арии с балкона на « Ночь музыки» невероятно популярны.

Есть практика , когда « Ковент Гарден» транслирует свои спектакли на Трафальгарскую площадь. Это масштабное событие , оно привлекает много людей. Мне было бы интересно , например , в один теплый летний день перекрыть проспект Ленина , поставить там большой экран и показать наш спектакль.