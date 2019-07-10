Оперный театр хочет перекрыть проспект Ленина ради своих спектаклей
17:44, 10 Июль 2019
Худрук балета Ural Opera Ballet Вячеслав Самодуров рассказал, что в театре есть идея бесплатно показывать свои постановки на больших экранах.
Во время презентации новой концепции Ural Opera Ballet на «Иннопроме-2019» прозвучала идея транслировать спектакли театра на большой экран, установленный, например, на проспекте Ленина. Худрук балета Вячеслав Самодуров считает, что это точно понравится екатеринбуржцам — ведь арии с балкона на «Ночь музыки» невероятно популярны.
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Есть практика, когда «Ковент Гарден» транслирует свои спектакли на Трафальгарскую площадь. Это масштабное событие, оно привлекает много людей. Мне было бы интересно, например, в один теплый летний день перекрыть проспект Ленина, поставить там большой экран и показать наш спектакль.
Также Самодуров рассказал о планах театра на будущий сезон. Он начнется с оперы «Риголетто» и нового гала-концерта Fashion Gala, во время которого на сцену выйдут танцовщики в нарядах от екатеринбургских дизайнеров. Кроме того, худрук балета анонсировал премьеру «Конька-горбунка», запланированную на июль 2020 года. Спектакль в новорусском стиле с современной и классической хореографией завершит сезон.
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