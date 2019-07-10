Гонщик Сергей Карякин победил на третьем этапе «Шелкового пути»

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин стал первым в зачете Т3 на третьем этапе «Шелкового пути». Он наконец-то разобрался, почему его машина теряла мощность на первых двух этапах и не позволяла команде обогнать соперников. Оказалось, все дело в сетках топливных фильтров, которые были забиты. Чтобы прокачать топливо через них, насосы тратили больше электроэнергии. Проблему устранили, и это помогло Сергею Карякину опередить на шесть минут американца Остина Джонса, ставшего вторым.

Но у гонщика возникла и другая проблема. Соперники не хотели пропускать команду, даже когда видели, что она совсем близко, написал екатеринбуржец в Instagram. В остальном же, если не считать пыльную дорогу, все прошло отлично.