Гонщик Сергей Карякин победил на третьем этапе «Шелкового пути»
Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин стал первым в зачете Т3 на третьем этапе «Шелкового пути». Он наконец-то разобрался, почему его машина теряла мощность на первых двух этапах и не позволяла команде обогнать соперников. Оказалось, все дело в сетках топливных фильтров, которые были забиты. Чтобы прокачать топливо через них, насосы тратили больше электроэнергии. Проблему устранили, и это помогло Сергею Карякину опередить на шесть минут американца Остина Джонса, ставшего вторым.
Но у гонщика возникла и другая проблема. Соперники не хотели пропускать команду, даже когда видели, что она совсем близко, написал екатеринбуржец в Instagram. В остальном же, если не считать пыльную дорогу, все прошло отлично.
В целом день оказался довольно длинным. Мы сели за руль в семь утра и приехали на бивуак в семь вечера. Так что 12 часов были за рулем. Завтра день еще длиннее — спецучасток 450 километров, и он наверняка будет очень сложным.
Напомним, на первом и втором этапах «Шелкового пути» Сергею Карякину не везло. В первый день на 25 километре у машины гонщика стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль Карякина на лямке. На ралли «Дакар» у екатеринбуржца тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.