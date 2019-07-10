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Гонщик Сергей Карякин победил на третьем этапе «Шелкового пути»

08:20, 10 Июль 2019
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Фото: Instagram Сергея Карякина
Екатеринбуржец наконец-то нашел проблему, из-за которой его машина теряла мощность в первые дни соревнований.

Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин стал первым в зачете Т3 на третьем этапе «Шелкового пути». Он наконец-то разобрался, почему его машина теряла мощность на первых двух этапах и не позволяла команде обогнать соперников. Оказалось, все дело в сетках топливных фильтров, которые были забиты. Чтобы прокачать топливо через них, насосы тратили больше электроэнергии. Проблему устранили, и это помогло Сергею Карякину опередить на шесть минут американца Остина Джонса, ставшего вторым.

Но у гонщика возникла и другая проблема. Соперники не хотели пропускать команду, даже когда видели, что она совсем близко, написал екатеринбуржец в Instagram. В остальном же, если не считать пыльную дорогу, все прошло отлично.

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В целом день оказался довольно длинным. Мы сели за руль в семь утра и приехали на бивуак в семь вечера. Так что 12 часов были за рулем. Завтра день еще длиннее — спецучасток 450 километров, и он наверняка будет очень сложным.

Сергей Карякин
гонщик
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Напомним, на первом и втором этапах «Шелкового пути» Сергею Карякину не везло. В первый день на 25 километре у машины гонщика стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль Карякина на лямке. На ралли «Дакар» у екатеринбуржца тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, машина, Свердловская область , гонки, Шелковый путь, Екатеринбург, Сергей Карякин
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