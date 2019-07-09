Выбирайте свою претендентку на корону «Мисс Екатеринбург — 2019»

Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург — 2019» выбрали 28 участниц финального этапа. В составе отборочной комиссии были организаторы конкурса, будущие педагоги конкурсанток, экс-мисс разных лет и представитель федерального конкурса «Мисс Россия».

Основные критерии для девушек оказались неизменны: это должна быть жительница или студентка уральской столицы возрастом от 18 до 25 лет, ростом не ниже 170 сантиметров, не замужем и без детей, рассказали ЕТВ в пресс-службе конкурса.

Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки будут учиться вести собственные блоги.

ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях. Спойлер: мы нашли не всех.