Выбирайте свою претендентку на корону «Мисс Екатеринбург — 2019»
12:47, 09 Июль 2019
ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях.
Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург — 2019» выбрали 28 участниц финального этапа. В составе отборочной комиссии были организаторы конкурса, будущие педагоги конкурсанток, экс-мисс разных лет и представитель федерального конкурса «Мисс Россия».
Основные критерии для девушек оказались неизменны: это должна быть жительница или студентка уральской столицы возрастом от 18 до 25 лет, ростом не ниже 170 сантиметров, не замужем и без детей, рассказали ЕТВ в пресс-службе конкурса.
Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки будут учиться вести собственные блоги.
ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях. Спойлер: мы нашли не всех.
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24 года, 175,5 см
Елена Нюхлова
20 лет, 174,5 см
Елизавета Коробейникова
20 лет, 174 см
Елизавета Мальцева
20 лет, 170 см
Кристина Прилуцкая
20 лет, 171,5 см
Анастасия Рыжикова
21 год, 170 см
Карина Бобровникова
19 лет, 181,5 см
Полина Ваньшина
20 лет, 172,5 см
Анна Строганова
21 год, 174 см
Виктория Вершинина
18 лет, 172 см
Валерия Немытова
18 лет, 175,5 см
Полина Бинас
19 лет, 173 см
Светлана Коробко
20 лет, 175 см
Екатерина Макеева
23 года, 170 см
Татьяна Мартынюк
20 лет, 175 см
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19 лет, 175 см
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