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Выбирайте свою претендентку на корону «Мисс Екатеринбург — 2019»

12:47, 09 Июль 2019
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Фото: Наталья Шахова / Facebook
ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях.

Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург — 2019» выбрали 28 участниц финального этапа. В составе отборочной комиссии были организаторы конкурса, будущие педагоги конкурсанток, экс-мисс разных лет и представитель федерального конкурса «Мисс Россия».

Основные критерии для девушек оказались неизменны: это должна быть жительница или студентка уральской столицы возрастом от 18 до 25 лет, ростом не ниже 170 сантиметров, не замужем и без детей, рассказали ЕТВ в пресс-службе конкурса.

Финальное шоу конкурса состоится 15 августа в ЦК «Урал», где ведется вся подготовительная работа с конкурсантками. Тематика этого года — «BLOG красоты»: финалистки будут учиться вести собственные блоги.

ЕТВ посмотрел профили красавиц в соцсетях. Спойлер: мы нашли не всех.

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24 года, 175,5 см

Елена Нюхлова

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20 лет, 174,5 см

Елизавета Коробейникова

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20 лет, 174 см

Елизавета Мальцева

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20 лет, 170 см

Кристина Прилуцкая

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20 лет, 171,5 см

Анастасия Рыжикова

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21 год, 170 см

Карина Бобровникова

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19 лет, 181,5 см

Полина Ваньшина

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20 лет, 172,5 см

Анна Строганова

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21 год, 174 см

Виктория Вершинина

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18 лет, 172 см

Валерия Немытова

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18 лет, 175,5 см

Полина Бинас

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19 лет, 173 см

Светлана Коробко

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20 лет, 175 см

Екатерина Макеева

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23 года, 170 см

Татьяна Мартынюк

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20 лет, 175 см

Яна Скорб

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19 лет, 175 см

Валерия Белова

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20 лет, 180 см

Юлиана Ладейщикова

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Мисс Екатеринбург, Мисс Екатеринбург-2019, конкурс красоты, Екатеринбург
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