Екатеринбуржец променял лотерейный автомобиль на 700 тысяч

Екатеринбуржец Олег Афанасьев выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Он получил свой выигрыш благодаря 1288 тиражу «Русского лото». Мужчина проверял результаты тиража, когда дома не было жены, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Столото». «Я не стал сразу звонить супруге. Хотел, чтобы она сама проверила билет, увидела выигрыш собственными глазами и испытала те же эмоции», — объяснил Олег Афанасьев.

По словам счастливчика, он выиграл неслучайно. Про победителей 1288 тиража говорили в День отца. А для Олега Афанасьева семья — самое важное в жизни. Вместо автомобиля екатеринбуржец решил забрать деньги. На них он планирует отвезти семью в путешествие по Англии.

Напомним, в первые два месяца 2019 года другие два екатеринбуржца выиграли деньги. Первого искали две недели и наконец вручили ему 500 тысяч рублей. Победа второго оказалась покрупнее: ему улыбнулась удача в три миллиона рублей.