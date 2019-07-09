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Екатеринбуржец променял лотерейный автомобиль на 700 тысяч

14:00, 09 Июль 2019
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Фото: пресс-служба «Столото»

На полученные деньги Олег Афанасьев хочет съездить в Англию с семьей.

Екатеринбуржец Олег Афанасьев выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Он получил свой выигрыш благодаря 1288 тиражу «Русского лото». Мужчина проверял результаты тиража, когда дома не было жены, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Столото». «Я не стал сразу звонить супруге. Хотел, чтобы она сама проверила билет, увидела выигрыш собственными глазами и испытала те же эмоции», — объяснил Олег Афанасьев.

По словам счастливчика, он выиграл неслучайно. Про победителей 1288 тиража говорили в День отца. А для Олега Афанасьева семья — самое важное в жизни. Вместо автомобиля екатеринбуржец решил забрать деньги. На них он планирует отвезти семью в путешествие по Англии.

Напомним, в первые два месяца 2019 года другие два екатеринбуржца выиграли деньги. Первого искали две недели и наконец вручили ему 500 тысяч рублей. Победа второго оказалась покрупнее: ему улыбнулась удача в три миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, автомобиль, деньги, лотерея, выигрыш, Столото, Екатеринбург
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