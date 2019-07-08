«Урал» презентовал новую форму от Adidas в бассейне
16:30, 08 Июль 2019
На видео футболисты прыгают в воду.
Футбольный «Урал» выпустил ролик с презентацией новой формы полевых игроков в сезоне-2019/20. На видео Роман Емельянов, Юрий Бавин, Николай Димитров и Денис Поляков прыгают в бассейн.
Болельщики неоднозначно восприняли идею клуба: судя по комментариям, кому-то задумка понравилась, другие же не поняли замысла и не оценили креатив. В пресс-службе «Урала» ЕТВ рассказали, что хотели попробовать сделать что-то новое и оригинальное.
В новом сезоне «Урал» экипирует компания Adidas. Последний раз в форме этой фирмы екатеринбуржцы выступали в сезоне-2013/14.
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