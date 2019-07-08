«Урал» презентовал новую форму от Adidas в бассейне

Футбольный « Урал» выпустил ролик с презентацией новой формы полевых игроков в сезоне-2019/20. На видео Роман Емельянов , Юрий Бавин , Николай Димитров и Денис Поляков прыгают в бассейн.





Болельщики неоднозначно восприняли идею клуба: судя по комментариям , кому-то задумка понравилась , другие же не поняли замысла и не оценили креатив. В пресс-службе « Урала» ЕТВ рассказали , что хотели попробовать сделать что-то новое и оригинальное.



