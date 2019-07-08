Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Урал» презентовал новую форму от Adidas в бассейне

16:30, 08 Июль 2019
bezymjannyj.jpg
Скриншот
На видео футболисты прыгают в воду.
Футбольный «Урал» выпустил ролик с презентацией новой формы полевых игроков в сезоне-2019/20. На видео Роман Емельянов, Юрий Бавин, Николай Димитров и Денис Поляков прыгают в бассейн.

Болельщики неоднозначно восприняли идею клуба: судя по комментариям, кому-то задумка понравилась, другие же не поняли замысла и не оценили креатив. В пресс-службе «Урала» ЕТВ рассказали, что хотели попробовать сделать что-то новое и оригинальное.

В новом сезоне «Урал» экипирует компания Adidas. Последний раз в форме этой фирмы екатеринбуржцы выступали в сезоне-2013/14.
«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»
Как екатеринбуржцы переживают конфликт между Грузией и Россией.
Презентация игровой формы ФК «Урал» на сезон-2019/20 от Adidas

Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Урал» презентовал новую форму от Adidas в бассейне»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Adidas, Свердловская область , ФК "Урал"
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
10 июля в 19:30
С Алексей Гинзбург
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов