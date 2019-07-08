Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше

Художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас (Арсений Пыженков) расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше. Масштабную работу в 6,6 тысячи метров Лампас сделал в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который проходил с 5 по 7 июля. Теперь на площади Уралмаша вы можете увидеть огромный крест, внутри которого написан отрывок из манифеста Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас».

Художнику помогали волонтеры. Три дня 20 человек мели площадь, закатывали валиком, привозили краску Покрасу Лампасу, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Стенограффии». Каждый волонтер, который поработал у Лампаса, получил парочку новых мозолей. В субботу ЕТВ тоже побывал на Уралмаше и пообщался с художником из Санкт-Петербурга. Еще незаконченную работу вы можете посмотреть на нашем видео: