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Екатеринбурженка попала в топ-10 конкурса Miss Maxim-2019

11:58, 08 Июль 2019
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Екатерина Пильник
Фото: miss.maximonline.ru
Екатерина Пильник может оказаться на обложке мужского журнала, если победит.

Екатеринбурженка Екатерина Пильник попала в десятку лучших конкурсанток Miss Maxim-2019. Ее фотографии можно найти на сайте журнала. Она стала единственной жительницей уральской столицы, которая дошла почти до конца состязания. В начале конкурса было 100 участниц, среди которых оказалось 12 екатеринбурженок.

Екатерине Пильник сейчас 32 года. Рейтинг рыжеволосой красотки составляет 56%. Если девушке удастся победить, ее фотографию разместят на обложке журнала Maxim. Но у нее еще девять соперниц: Виктория Цуранова из Вологды (70% рейтинга), Наталья Бондарь (65%) и Елизавета Бондаренко (61%) из Санкт-Петербурга, Полина Кадынская из Симферополя (60%), Анастасия Соколова из Калининграда (60%), Мария Матияш (59%) и Саша Смит (56%) из Москвы, Евгения Ярушникова из Реутова (56%) и Анастасия Юрчикова из Ярославля (54%).

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , девушки, конкурс, Maxim, Екатеринбург
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