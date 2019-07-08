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«Екатеринбург Арена» перенесла концерт «Ленинграда» без потерь

14:08, 08 Июль 2019
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Фото: «Екатеринбург Арена»
Газон выдержал группировку Сергея Шнурова.

Концерт группировки «Ленинград» не испортил поле «Екатеринбург Арены». Директор стадиона Оксана Тищенко заявила, что газон отлично перенес нагрузку. «Сегодня агрономическая служба продолжает штатные работы по подготовке газона к предстоящему началу футбольного сезона», — цитирует Тищенко пресс-служба «Екатеринбург Арены».

За сутки после концерта «Ленинграда» сотрудники стадиона убрали почти все концертное оборудование и специальное покрытие, защищавшее поле от фанатов. Сегодня остался лишь небольшой участок, где располагалась сцена. В «Екатеринбург Арене» рассказали, что готовились к «Ленинграду» десять дней. «Стадион в Екатеринбурге стал единственным, где сцена размещалась со стороны выхода игроков на поле. Поэтому, чтобы минимизировать давление на поле, было принято решение частично расположить сцену на трибуне», — уточнили в пресс-службе.

На площадке работали 1,5 тысячи человек — работники стадиона, организаторы, техперсонал волонтеры и службы безопасности. Всего концерт «Ленинграда» посетили 30 тысяч человек. ЕТВ посмотрел, как фанаты отозвались о выступлении в соцсетях.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, концерт, Екатеринбург Арена, Ленинград
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