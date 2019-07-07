«Шнур красавчик!»: на «Екатеринбург Арене» оторвались 30 тысяч человек

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По рассказам фанатов , сначала им пришлось постоять перед входом на « Екатеринбург Арену», а потом — 40 минут в ожидании « Ленинграда». Все искупила атмосфера концерта и харизма Сергея Шнурова.





Мы прошлись по геотегу « Екатеринбург Арена» в Istagram и собрали эмоциональные посты , которые опубликовали слушатели концерта. В большинстве из них был мат , так что мы не смогли их опубликовать даже несмотря на красивую картинку.

Вечером 6 июля наЕкатеринбург Арене» прошел первый концерт — его устроила в рамках стадионного тура группировкаЛенинград». Сергей Шнуров заявлялчто этот тур прощальныйтак что фанаты не упустили возможность оторваться под любимые песни. На екатеринбургский концерт пришли 30108 человек.