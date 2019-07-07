«Шнур красавчик!»: на «Екатеринбург Арене» оторвались 30 тысяч человек
12:31, 07 Июль 2019
Показываем концерт стадионного тура группировки «Ленинград» глазами фанатов.
Вечером 6 июля на «Екатеринбург Арене» прошел первый концерт — его устроила в рамках стадионного тура группировка «Ленинград». Сергей Шнуров заявлял, что этот тур прощальный, так что фанаты не упустили возможность оторваться под любимые песни. На екатеринбургский концерт пришли 30108 человек.
По рассказам фанатов, сначала им пришлось постоять перед входом на «Екатеринбург Арену», а потом — 40 минут в ожидании «Ленинграда». Все искупила атмосфера концерта и харизма Сергея Шнурова.
Мы прошлись по геотегу «Екатеринбург Арена» в Istagram и собрали эмоциональные посты, которые опубликовали слушатели концерта. В большинстве из них был мат, так что мы не смогли их опубликовать даже несмотря на красивую картинку.
Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»
Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.
«Шнур красавчик, конечно, тут не поспоришь Мы танцевали как могли! Теперь это мой любимый автор.»
«30 тысяч в едином порыве кайфовали под песни „Ленинграда“! Было очень и очень круто. Попрыгали от души. Шнуров — мощнейшее явление русской культуры».
«15 минут перерыв, и снова в путь жечь🤪 Спина и ноги отваливаются, но меня не сломать»
«Мы опять побывали на концерте группы Ленинград🤙🏽 И опять в Екб — здесь особая атмосфера!»
Новое и интересное
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.