Биатлонист Шипулин заведет свой Youtube-канал

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« Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов , но свои 42 км сегодня прошел», — сообщил Шипулин. В комментариях подписчики , которые встретили спортсмена на Конжаке , благодарят за то , что он с ними сфотографировался и пообщался.





Этот пост был бы обычным , если бы не дополнение к нему — Шипулин также написал , что снял видео о марафоне на Конжаке и выложит его на Youtube. « Как видео будет готово , сразу сообщу. На связи», — добавил Антон.





Несколько дней назад вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил , что по итогам праймериз « Единая Россия» выдвинула Антона Шипулина на довыборы в Госдуму по Серовскому избирательному округу.

Биатлонист Антон Шипулинготовящийся к выборам в Госдумуне забывает о спорте. В своем Instagram олимпийский чемпион рассказал о томчто прошел 42 километра по горной местности — в геолокации стоит Конжак.