Биатлонист Шипулин заведет свой Youtube-канал
13:29, 07 Июль 2019
Претендент на кресло в Госдуме первым делом расскажет о 42 километровой прогулке по Конжаку.
Биатлонист Антон Шипулин, готовящийся к выборам в Госдуму, не забывает о спорте. В своем Instagram олимпийский чемпион рассказал о том, что прошел 42 километра по горной местности — в геолокации стоит Конжак.
«Соревноваться за первую тройку в трейле пока не готов, но свои 42 км сегодня прошел», — сообщил Шипулин. В комментариях подписчики, которые встретили спортсмена на Конжаке, благодарят за то, что он с ними сфотографировался и пообщался.
Этот пост был бы обычным, если бы не дополнение к нему — Шипулин также написал, что снял видео о марафоне на Конжаке и выложит его на Youtube. «Как видео будет готово, сразу сообщу. На связи», — добавил Антон.
Несколько дней назад вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что по итогам праймериз «Единая Россия» выдвинула Антона Шипулина на довыборы в Госдуму по Серовскому избирательному округу.
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