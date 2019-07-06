Свердловские власти отрицают приостановку Венского фестиваля

Вэтом году , я надеюсь , среди зрителей будут и наши гости , которые приехали на ИННОПРОМ и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи , но и , в том числе благодаря фестивалю , получат насыщенную культурную программу. Впереди много интереснейших конценртов , все они пройдут по графику , никаких изменений в работе площадки , насколько мне известно , не планируется.

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области