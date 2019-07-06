Свердловские власти отрицают приостановку Венского фестиваля
16:01, 06 Июль 2019
Ранее организатор Мария Зашляпина заявила, что мероприятия не будет 8 и 9 июля.
Венский фестиваль пройдет по графику. Об этом ЕТВ сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Чиновница надеется, что среди зрителей будут гости, приехавшие в Екатеринбург на «Иннопром» и саммит GMIS.
Вэтом году, я надеюсь, среди зрителей будут и наши гости, которые приехали на ИННОПРОМ и саммит GMIS. Поэтому они смогут не только провести на Урале деловые встречи, но и, в том числе благодаря фестивалю, получат насыщенную культурную программу. Впереди много интереснейших конценртов, все они пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки, насколько мне известно, не планируется.
Ранее организатор Венского фестиваля Мария Зашляпина сообщила, что «обстоятельства непреодолимой силы» остановят мероприятие на два дня — 8 и 9 июля. «Мы приложим все усилия чтобы открыться в 20:00 10 июля», — написала Мария в Facebook.
ЕТВ предположил, что это заявление было связано с подготовкой к визиту в Екатеринбург президента Путина и его встречей со студентами и аспирантами УрФУ. В предварительной программе однодневного пребывания главы государства в уральской столице — посещение выставки«Иннопром — 2019» и выступление на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации.
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