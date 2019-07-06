Первый генконсул США в Екатеринбурге признался в любви Дацюку
Поль Картер еще раз напомнил посетителям, с какой целью они собрались. Старательно подбирая слова на ломаном русском, генконсул перечислял, чего удалось добиться с тех пор, как маленькая часть Америки появилась в Екатеринбурге:
— Мы организовали тысячи культурных мероприятий, которые позволяют укреплять человеческие отношения, то, что по-английски мы называем people to people [от человека к человеку — прим. ЕТВ]. Мы выдали визы сотням тысяч россиян, которые смогли посетить США. Быть может, самое главное, — мы помогаем американцам узнать больше о россиянах, а россиянам узнать больше об американцах, благодаря чему наши народы стали лучше понимать друг друга. Я с оптимизмом оцениваю будущее наших двусторонних отношений. За два года моей работы я увидел интерес россиян к Америке и искреннее отношение к нам.
О важности сотрудничества сказал и генконсул 1999–2001 годов Джеймс Бигус. И подчеркнул, что его пребывание в Екатеринбурге было одним из самых счастливых. Но гораздо веселее оказалось выступление первого генконсула США в Екатеринбурге Джека Сигала (напомним, консульство открылось в марте 1994 года). Взойдя на сцену, Сигал сразу рассказал присутствующим о своем возрасте:
— Уважаемые дамы и господа, как вы видите, я очень старый человек. Я забыл много в своей жизни, особенно русский язык.
Все засмеялись, и речь начали переводить с английского. Джек Сигал решил не утомлять гостей многочисленными поздравлениями. Вместо этого он рассказал им забавную историю о своем приезде в морозную столицу Урала:
— 25 лет назад мы с моей женой вице-консулом Карен приехали в Екатеринбург. Было -40 градусов. Я спросил об этом человека на улице. Он ответил: «А, минус 40? Это нормально». Мы стали первыми западными дипломатами, которые приехали сюда жить и работать. Это было для нас большой честью. Тот период был для нас самым плодотворным и позитивным в дипломатической карьере. На Урале мы познакомились с людьми, которые оказались самыми работящими, добрыми и увлеченными, которых мы когда-либо встречали.
Дальше первый генконсул совсем расслабился в дружеской атмосфере и вспомнил еще одну интересную историю. Выяснилось, что по приезде в Екатеринбург у супругов не было рабочего места. Целый год сотрудники консульства ходили в их квартиру на работу, а у лифта дежурил милиционер. «Кстати, очень симпатичный молодой человек», — добавил Джек Сигал и улыбнулся. Не знаем, правда это была или шутка, но так или иначе она удалась. В толпе зашуршал шепот, и люди улыбнулись в ответ выступающему. Еще большую улыбку на лицах гостей вызвало признание в любви российскому хоккеисту Павлу Дацюку, которое прозвучало уже в конце речи:
— Мы можем вместе сделать многое в области культуры, образования, бизнеса и спорта. А вчера у меня был замечательный тур по «Дацюк Арене». Павел Дацюк выигрывал два Кубка Стэнли для моей любимой команды «Детройт». Так что я люблю Павла.
Чтобы доказать, что он любит не только Павла, но и Россию, Сигал надел красную кепку с двуглавым орлом и в ней же вышел нарезать огромный торт для гостей. Такой же огромный, как радушие прибывших на юбилей дипломатов. На белом креме красовался флаг США с аккуратно выведенными полосами и звездами. При взгляде на такой торт можно было ощутить грусть. Грусть от того, что его сейчас безжалостно порежут. Но этого мы не увидели. Три консула не отважились закончить начатое.
Пока помощники с кухни разбирались с тортом, екатеринбуржцев и гостей города удивляли другими изысками американского меню. На столах разложили мини-бургеры со свининой в соусе и сочной капустой, тарталетки с лимонным кремом, клубнику с ежевикой и маршмеллоу на шпажках, начос с гуакамоле, острый перец. А также соки, колу и вино на любой вкус. По словам организаторов, такое меню выбрали неслучайно. С помощью еды они хотели продемонстрировать вкусовые предпочтения американцев и приобщить русских к их национальной кухне.
Напоследок для гостей праздника устроили концерт прямо на выходе из Ельцин Центра. Музыкальную часть открыла местная фанк-группа Nuggers Brass Band, а продолжил выступление блюз-коллектив из Нэшвилла Quinn DeVaux & The Blue Beat Revue.
Перед уходом первый генконсул США в Екатеринбурге Джек Сигал еще раз вспомнил о взаимоотношениях России и Америки и дал нам совет:
— Много лет я занимался переговорами по поводу ядерного оружия сначала с СССР и потом с Россией. Любви между нами не было, но нам нужно было достичь определенных договоренностей. Как дипломаты, мы ищем те точки, в которых наши интересы совпадают. У нас много общего, нам не безразлично будущее наших семей и стран. Нам приходилось учиться, как уживаться друг с другом. Ну, а теперь это ваша задача. Простите, но это так.