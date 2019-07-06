Первый генконсул США в Екатеринбурге признался в любви Дацюку

О важности сотрудничества сказал и генконсул 1999–2001 годов Джеймс Бигус. И подчеркнул, что его пребывание в Екатеринбурге было одним из самых счастливых. Но гораздо веселее оказалось выступление первого генконсула США в Екатеринбурге Джека Сигала (напомним, консульство открылось в марте 1994 года). Взойдя на сцену, Сигал сразу рассказал присутствующим о своем возрасте:

— Уважаемые дамы и господа, как вы видите, я очень старый человек. Я забыл много в своей жизни, особенно русский язык.

Все засмеялись, и речь начали переводить с английского. Джек Сигал решил не утомлять гостей многочисленными поздравлениями. Вместо этого он рассказал им забавную историю о своем приезде в морозную столицу Урала:

— 25 лет назад мы с моей женой вице-консулом Карен приехали в Екатеринбург. Было -40 градусов. Я спросил об этом человека на улице. Он ответил: «А, минус 40? Это нормально». Мы стали первыми западными дипломатами, которые приехали сюда жить и работать. Это было для нас большой честью. Тот период был для нас самым плодотворным и позитивным в дипломатической карьере. На Урале мы познакомились с людьми, которые оказались самыми работящими, добрыми и увлеченными, которых мы когда-либо встречали.