Концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге обойдется без перекрытий улиц
14:18, 06 Июль 2019
Организаторы рассказали, как сегодня лучше попасть на «Екатеринбург Арену».
Организаторы концерта группировки «Ленинград» на «Екатеринбург Арене» рассказали, что не будут перекрывать улицы в районе стадиоае. «Поэтому вы можете смело пользоваться всеми удобными вам маршрутами», — говорится в письме, которое организаторы послали всем зрителям, которые приобрели электронные билеты. По информации ЕТВ, на выступлении «Ленинграда» сегодня будет около 30 тысяч человек.
На концерт нельзя приносить оружие (включая холодное, газовое и газовые баллончики), бьющиеся, колющие и режущие предметы и тому подобное. Также не пустят людей в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, агрессивно себя ведущих или мешающих другим посетителям.
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Концерт начнется в 19:00, но входить на стадион можно уже в 17:00. Возрастное ограничение — 18+. Взрослых с детьми пускать не будут. Держатели билетов в фан-зону смогут попасть на арену через Вход G3 и Вход G5: зрители данной категории попадают в свою зону только с бумажным браслетом, который они получат при входе. Для держателей билетов на танцпола организованы точно такие же условия.
Держатели билетов на сектора (кроме SILVER, GOLD, PLATINUM), смогут попасть на стадион через Вход G5 и Вход G6. Обладатели тикетов на VIP ложи и VIP SILVER, GOLD, PLATINUM зоны попадут на концерт через Вход G1 (VIP), вход в чашу стадиона через Подъезд № 30 и Подъезд № 31. Зрители данных категорий должны обязательно получить браслеты на входе. Зрителей категории МГН запустят на арену через Вход G6.
Схема работы стадиона в день концерта:
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