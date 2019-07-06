Концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге обойдется без перекрытий улиц

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На концерт нельзя приносить оружие ( включая холодное , газовое и газовые баллончики), бьющиеся , колющие и режущие предметы и тому подобное. Также не пустят людей в состоянии алкогольного , наркотического и токсического опьянения , агрессивно себя ведущих или мешающих другим посетителям.

Организаторы концерта группировкиЛенинград» наЕкатеринбург Арене» рассказаличто не будут перекрывать улицы в районе стадиоае., — говорится в письмекоторое организаторы послали всем зрителямкоторые приобрели электронные билеты. По информации ЕТВна выступленииЛенинграда» сегодня будет около 30 тысяч человек.