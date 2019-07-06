Екатеринбургский опер сделал предложение сотруднице ППС на присяге

Оперуполномоченный из Екатеринбурга Сергей Ручканов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, сотруднице ППС Оксане Булатовой, которая в этот день принимала присягу. Мужчина вручил своей избраннице обручальное кольцо и букет красивых цветов. »Публика замерла в ожидании ответа, а когда все услышали: «Я согласна», раздался град аплодисментов и теплых поздравлений», — рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Главного управления МВД по Свердловской области, состоялось на площади Славы в Нижнем Тагиле. Всего присягу приняли 148 слушателей Центра профессиональной подготовки главка МВД.



