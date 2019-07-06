Екатеринбургский опер сделал предложение сотруднице ППС на присяге
12:59, 06 Июль 2019
Важное для молодых людей событие состоялось во время празднования 100-летия МВД по Свердловской области.
Оперуполномоченный из Екатеринбурга Сергей Ручканов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, сотруднице ППС Оксане Булатовой, которая в этот день принимала присягу. Мужчина вручил своей избраннице обручальное кольцо и букет красивых цветов. »Публика замерла в ожидании ответа, а когда все услышали: «Я согласна», раздался град аплодисментов и теплых поздравлений», — рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Главного управления МВД по Свердловской области, состоялось на площади Славы в Нижнем Тагиле. Всего присягу приняли 148 слушателей Центра профессиональной подготовки главка МВД.
Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»
Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!