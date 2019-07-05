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В екатеринбургском зоопарке появилась вторая летучая лисица

13:43, 05 Июль 2019
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Фото: екатеринбургский зоопарк
В сентябре Лиля и Фокс родили первого малыша.
Зоопарк Екатеринбурга празднует пополнение: 29 мая там родился второй в истории детеныш летучих лисиц. Пока он еще мал и не отходит от матери, цепляясь за нее когтистыми пальчиками крыльев.

Родители малыша — пара летучих лисиц Лиля и Фокс — приехали в прошлом году из Нижнего Новгорода. В сентябре у них появился первый детеныш. «Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке и они решили увеличить популяцию уральских крыланов», — отметили в екатеринбургском зоопарке.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, зоопарк, Екатеринбург, детеныш летучих лисиц
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