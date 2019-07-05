В екатеринбургском зоопарке появилась вторая летучая лисица
13:43, 05 Июль 2019
В сентябре Лиля и Фокс родили первого малыша.
Зоопарк Екатеринбурга празднует пополнение: 29 мая там родился второй в истории детеныш летучих лисиц. Пока он еще мал и не отходит от матери, цепляясь за нее когтистыми пальчиками крыльев.
Родители малыша — пара летучих лисиц Лиля и Фокс — приехали в прошлом году из Нижнего Новгорода. В сентябре у них появился первый детеныш. «Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке и они решили увеличить популяцию уральских крыланов», — отметили в екатеринбургском зоопарке.
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