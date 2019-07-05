Афиша не для всех: напеваем Yesterday и смотрим «Щелкунчика»

Если вы любите музыку, движение и танцы, то вам сюда. Хореограф-постановщик, режиссер спектакля Rubedo, участница шоу «Танцы на ТНТ» Юлианна Кобцева расскажет екатеринбуржцам о методиках изучения современного танца и композиционной постановке. Каждый участник сможет задать Юлианне вопросы по ее профилю и научиться новому, понять для себя то, что раньше было неведомо.

Что: дискуссия о танце

Где: Паблик Маркет на втором этаже в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3)

Когда: 5 июля с 19:30 до 21:00

Сколько: нисколько