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Афиша не для всех: напеваем Yesterday и смотрим «Щелкунчика»

07:00, 05 Июль 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ рассказывает, чем занять себя в выходные.

Екатеринбуржцы снова приблизились к концу рабочей недели. Пора продумать, чем заняться на выходных. Оставьте лежание на диване на потом и воспользуйтесь моментом, пока уральская погода радует вас солнышком и теплом. Решать за вас мы не можем, а потому предлагаем дайджест из увлекательных мероприятий на уик-енд и будние вечера. Выбирайте.

Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».

Танцевальный public talk

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Фото: страница Юлианны Кобцевой / vk.com/juliannakobtseva

Если вы любите музыку, движение и танцы, то вам сюда. Хореограф-постановщик, режиссер спектакля Rubedo, участница шоу «Танцы на ТНТ» Юлианна Кобцева расскажет екатеринбуржцам о методиках изучения современного танца и композиционной постановке. Каждый участник сможет задать Юлианне вопросы по ее профилю и научиться новому, понять для себя то, что раньше было неведомо.

Что: дискуссия о танце
Где: Паблик Маркет на втором этаже в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 5 июля с 19:30 до 21:00
Сколько: нисколько

«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.

Память The Beatles

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Фото: pixabay

Четвертый год подряд в Екатеринбурге состоится The Beatles Fest. В Преображенском парке Академического района соберутся музыкальные группы, которые не равнодушны к ливерпульской четверке. Хедлайнером станут московские ребята TheBeatBoy. Помимо них на сцену выйдут Lovanda, ОбъектЪ, Bob And The Monsters, Blues Bastards, The Pringles, «Красная скрипка» и другие коллективы. Слушателям обещают розыгрыш призов, классные фотозоны и сувениры с логотипом фестиваля.

Что: The Beatles Fest
Где: Преображенский парк (на ул. Академика Сахарова)
Когда: 6 июля с 13:00 до 21:50
Сколько: нисколько


Ожиданиада
Что дадут Екатеринбургу студенческие игры? И стоит ли жить ожиданиями счастья?

«Щелкунчик» Кристиана Шпука

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Фото: pixabay

Постановку Кристиана Шпука покажут на Венском фестивале музыкальных фильмов в Екатеринбурге. Если вы давно хотели посмотреть балет «Щелкунчик», но не могли найти время и деньги, то теперь можете сделать это бесплатно и под открытым небом.

Шпук взял за основу балета оригинал. Он вернул в сказку принцессу Пирлипат, которая превращается в орехового монстра, и наполнил спектакль фантазиями, юмором и абсурдностью, как в произведениях Эрнста Гофмана.

Что: балет «Щелкунчик» на Венском фестивале музыкальных фильмов
Где: площадка перед ГУКом УрФУ (ул. Мира, 19)
Когда: 7 июля в 20:00
Сколько: нисколько

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.

Новый сезон «Урала»

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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» подготовился к новому сезону 2019\20. Григорий Иванов выкупил у «Зенита» форварда Андрея Панюкова, познакомил команду с польским защитником Рафалом Аугустыняком и оставил еще на год Артема Фидлера и Павла Погребняка. Сегодня, 5 июля, «Урал» проведет товарищеские матчи с «Краснодаром» и «Капошваром», а спустя восемь дней встретится в рамках Премьер-лиги с «Уфой». Хочется верить, что наше лето не подведет любителей футбола, и им не придется мерзнуть на «Екатеринбург Арене» под дождем.

Что: матч «Урал» — «Уфа»
Где: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5)
Когда: 13 июля в 18:30
Сколько: пока неизвестно, следите за анонсом на сайте

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».

Любовь костюмера и программиста

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Фото предоставлено организаторами

«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!

Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.

Ночные инициативы

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Фото: группа «Ночи городских инициатив» / vk.com/urbanight

Развивать, улучшать и менять Екатеринбург можно только вместе. Для этого в столице Урала соберутся команды, которые расскажут о своих проектах, направленных на улучшение жизни вокруг нас. Все представленные инициативы поделят на четыре секции: помощь и защита, сохранение идентичности, развитие территории, культура и события. Посмотреть на то, что делают местные компании и сообщества можно будет как на выставке, так и во время выступлений на сцене. В конце мероприятия гости выберут по одному проекту с каждой секции, которые получат деньги на реализацию своих идей.

Что: «Ночь городских инициатив»
Где: Ельцин Центр, клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 20 июля с 18:00 до 00:00
Сколько: от 50 рублей, купить билет можно здесь

Мусорная проформа
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа и что изменится после взгляда Путина на баки.

20 лет «Кукле колдуна»

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Фото предоставлено организаторами

Запись «Акустического альбома» группы «Король и шут» проходила в 1998 году в студии фирмы «Мелодия», расположенной в старинной лютеранской церкви на Васильевском острове. Музыканты использовали церковный зал в качестве естественного резонатора. По словам участников группы, первый раз они записывались в таких комфортных условиях. В 2019 году исполняется 20 лет с момента релиза этой легендарной пластинки. На большом летнем концерте группа«КняZz» исполнил все хиты.

Что: концерт группы КняZz
Где: Tele-club (ул. Карьерная, 16)
Когда: 24 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут

Путь в «город бесов»
Как протесты в сквере у Драмтеатра помогли Екатеринбургу обрести свою идентичность. 

Вкус лета

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Фото предоставлено организаторами

Яркие гастрономические тенденции, смешанные с кулинарными баттлами, свежим воздухом и музыкой, продемонстрируют екатеринбуржцам на «Пикнике Абрау». На фестивале сделают пять тематических зон: #ябрутал, #креативтут, #поморям, #вдвижении, #квест. Здесь вы найдете то, что вам по вкусу: сыграете в гигантскую дженгу, порисуете, расслабитесь на шезлонге, займетесь йогой, пройдете винный квест и многое другое.

Винный дом «Абрау-Дюрсо» основали в 1870 году по указу императора Александра II. Продукцию русского винного дома отправляют в 20 стран. В 2018 году «Абрау-Дюрсо» продал 37,5 миллиона бутылок алкоголя.

Что: «Пикник Абрау»
Где: летняя эстрада Литературного квартала
Когда: 27 июля с 11:00 до 22:00
Сколько: 500 рублей, билеты здесь

Приятных выходных!

Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
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