Афиша не для всех: напеваем Yesterday и смотрим «Щелкунчика»

Четвертый год подряд в Екатеринбурге состоится The Beatles Fest. В Преображенском парке Академического района соберутся музыкальные группы, которые не равнодушны к ливерпульской четверке. Хедлайнером станут московские ребята TheBeatBoy. Помимо них на сцену выйдут Lovanda, ОбъектЪ, Bob And The Monsters, Blues Bastards, The Pringles, «Красная скрипка» и другие коллективы. Слушателям обещают розыгрыш призов, классные фотозоны и сувениры с логотипом фестиваля.

Что: The Beatles Fest

Где: Преображенский парк (на ул. Академика Сахарова)

Когда: 6 июля с 13:00 до 21:50

Сколько: нисколько