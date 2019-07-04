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Ural Opera Ballet показал, как выглядит безумие идеалиста-романтика

13:13, 04 Июль 2019
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Фото: Дарья Попова для ЕТВ
Как смотрится танцующий «Дон Кихот» Сервантеса. Демонстрирует екатеринбургский театр.
Ural Opera Ballet представляет последнюю премьеру уходящего сезона. «Дон Кихот» — это не просто балет, а воскрешение легендарной постановки 1900 года. Кроме того на сцене можно будет увидеть живых лошадь и ослика. Но, конечно же, это детали — и не самые важные.

Главное — екатеринбургский «Дон Кихот» про всех нас. Про то, как светлые идеалы могут довести до безумия и что потом обществу с такими безумцами делать. Причем история хитроумного идальго рассказана языком красочного эмоционального танца. Доступно, но вкрадчиво. Хочешь, воспринимай. Нет — ищи свои интерпретации. Или наслаждайся красотой движения артистов и разнообразием их костюмов.
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«Балет Дон Кихот“ в 1900 году создавали художники Александр Головин и Константин Коровин. Они своими руками делали полноразмерные декорации. И последние штрихи наносили прямо на сцене. А нам остались только эскизы и черно-белые фотографии. Сама основа, но без деталей, которые, зачастую, нам приходилось творчески додумывать. Мы максимально хотели сохранить дух постановки 1900 года, передать его, не добавляя ничего кардинального. И получили свой вариант» — рассказала Альона Пикалова, художница, разработавшая сценографию балета.

Как и в модерновой постановке начала XX века, так и в сегодняшнем «Дон Кихоте» особое внимание уделяется не только хореографии, но и визуальным решениями. Декорации и костюмы неразрывно связаны с движением артистов. Дополняют, а в иных случаях ведут историю, показывая зрителю постепенный процесс погружения Дон Кихота в мир своих фантазий.
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«Реконструировать балет на 100% невозможно. Если в музыке есть партитура, то что есть в балете? Он передается от учителя к ученикам из ног в ноги, из рук в руки“. Но мне интересно заниматься воскрешением самого духа ушедшего времени, — рассказал Юрий Бурлака, балетмейстер, отвечающий за постановку и новую хореографическую редакцию. — Наш балет, как и постановка 1900 года, это не чистое переложение произведения Сервантеса языком танца. Это скорее, серия клипов. А Дон Кихот как диджей».

Сравнение с клипами и хитроумным идальго в роли диджея, которые упомянул балетмейстер Юрий Бурлака, важны для восприятия всего балета. Мы имеем дело не с визуализацией романа Сервантеса, не с ровным повествованием, а (как будто) с рассказом самого Дон Кихота. Именно он — оператор реальности, которая подается публике. Зрителю предлагают увидеть и воспринять историю в чувственном переложении самого идальго. Дон Кихот не только и не столько движется в пространстве, подчиняясь ему, но трансформирует его, перекраивает, накладывая фильтры своих фантазий. Делает микс, который подается публике.

Но ди-джей колдует над пультом хитроумно, мягко сшивая мелодии. И слушатель только постфактум понимает — «музыка изменилась». Дон Кихот действует так же. Он сглаживает переход от того, что есть на самом деле, до того, что ему грезится. И зритель не сразу видит — где объективная реальность Барселоны и ее жителей, где цыгане на отдыхе и мельницы, а где галлюцинации безумца, которые решил, что он славный рыцарь.

И вот уже реальная Китри, дочь трактирщика Лоренцо, становится прекрасной Дульсинеей, а он сам — хозяином замка.

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Для понимания балета совсем не нужно читать Сервантеса. Но общую канву знать желательно. Как минимум, держать в голове, что Дон Кихот начитался рыцарских романов и решил, что они — реальная жизнь, а он — идальго, которого ждут подвиги.

Можно сказать, что это история о том, как фантазии подменяют собой реальность. И в балете эта подмена показана с мастерски выдержанным балансом. С одной стороны — не назидательно и в лоб, с другой стороны — абсолютно внятно, без зауми, визионерски.

То, как Дон Кихот постепенно теряет связь с реальностью, с обществом, показано через смену костюмов и движений танцоров. И эту визуальную загадку интересно угадывать, играя в игру: «Ага! Тут идальго еще в норме! Ого! А здесь у него явно приступ безумия».

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Представленный зрителям балет «Дон Кихот» можно воспринимать по-разному. Просто и утилитарно — как красочное шоу, где главная мысль «во-первых это красиво». Или обнаружив подтекст, связанный с нашей сегодняшней жизнью. Он прост: наши личные мечты и фантазии, наш идеализм, система деления на хорошее и плохое, высокое и низкое — все это хорошо. Но ровно до определенного момента. Считать, что дочь трактирщика — это Дульсинея, и ради своей фантазии лишать ее права выбора, как себя вести, кого любить, это уже плохо. И как минимум асоциально. Хотя все так хорошо начиналось.

Но всегда стоит помнить: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В этом ошибся Дон Кихота. Он позволил своим фантазиям взять вверх. Потерял контроль. Это особенно ярко показано в пятой картине балета — «Сад Дульсинеи». Галлюцинации идальго поданы так, что отсылают искушенного зрителя к культовым комиксам «Маленький Немо в Сонной стране». Но если мальчик, герой графической истории, всякий раз, когда понимает, что дело зашло слишком далеко, силится проснуться и просыпается, то Дон Кихот не может вспомнить «стоп-слово», ведь он сам так старательно его забывал.

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Окончательная, седьмая картина балета — «Парк при дворе герцога» — дает зрителю ответ на вопрос: а что же делать с такими безумцами, как Дон Кихот? Интересно, что наше общество постмодерна научилась «обезвреживать» подобных личностей, используя их безумие всем на благо. В балете, например, Дон Кихоту никто не говорит, что он безумен. Ему начинают подыгрывать, общаться на его языке, а потом убеждают сдаться, устроив реальный поединок с настоящим рыцарем, которому идальго, естественно, проигрывает. И, сняв доспехи, удаляется в свое имение.
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А что же общество? Оно берет светлые идеалы Дон Кихота, но не пытается воплотить их на практике, а перерабатывает в искусство. В финальный танец, на который смотрят герцог, герцогиня и их приближенные, разместившись вдоль обеих кулис и задника сцены. Как зрители.

В самом танце идеи и фантазии Дон Кихота становятся еще более отточенными, выверенными. Цирюльник Базиль становится принцем, который весь в белом. А идея прекрасной дамы деперсонифицируется, растворяется в множестве танцовщиц, которые, с одной стороны похожи друг на друга с другой — отличны. Оно и понятно. Ведь прекрасная дама у каждого своя.

Главное, чувствовать грань между тем, что кажется, и тем, что есть на самом деле. И если уж хочется транслировать в общество свою картину мира, то лучше это делать не напрямую (иначе рискуешь встать на путь конфликта и насилия или вовсе прослыть безумцем), а через творчество. Можно, например, написать гениальный роман. Чтобы потом, кто-то, прочитав его, надел доспехи, сел на коня и…

И тогда круг замкнется.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, Урал Опера Балет, балет, премьера, Ural Opera Ballet, Екатеринбург, Дон Кихот
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