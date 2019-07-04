Ural Opera Ballet показал, как выглядит безумие идеалиста-романтика

«Реконструировать балет на 100% невозможно. Если в музыке есть партитура, то что есть в балете? Он передается от учителя к ученикам „из ног в ноги, из рук в руки“. Но мне интересно заниматься воскрешением самого духа ушедшего времени, — рассказал Юрий Бурлака, балетмейстер, отвечающий за постановку и новую хореографическую редакцию. — Наш балет, как и постановка 1900 года, это не чистое переложение произведения Сервантеса языком танца. Это скорее, серия клипов. А Дон Кихот как диджей».

Сравнение с клипами и хитроумным идальго в роли диджея, которые упомянул балетмейстер Юрий Бурлака, важны для восприятия всего балета. Мы имеем дело не с визуализацией романа Сервантеса, не с ровным повествованием, а (как будто) с рассказом самого Дон Кихота. Именно он — оператор реальности, которая подается публике. Зрителю предлагают увидеть и воспринять историю в чувственном переложении самого идальго. Дон Кихот не только и не столько движется в пространстве, подчиняясь ему, но трансформирует его, перекраивает, накладывая фильтры своих фантазий. Делает микс, который подается публике.



Но ди-джей колдует над пультом хитроумно, мягко сшивая мелодии. И слушатель только постфактум понимает — «музыка изменилась». Дон Кихот действует так же. Он сглаживает переход от того, что есть на самом деле, до того, что ему грезится. И зритель не сразу видит — где объективная реальность Барселоны и ее жителей, где цыгане на отдыхе и мельницы, а где галлюцинации безумца, которые решил, что он славный рыцарь.

И вот уже реальная Китри, дочь трактирщика Лоренцо, становится прекрасной Дульсинеей, а он сам — хозяином замка.