Ural Opera Ballet показал, как выглядит безумие идеалиста-романтика
«Балет „Дон Кихот“ в 1900 году создавали художники Александр Головин и Константин Коровин. Они своими руками делали полноразмерные декорации. И последние штрихи наносили прямо на сцене. А нам остались только эскизы и черно-белые фотографии. Сама основа, но без деталей, которые, зачастую, нам приходилось творчески додумывать. Мы максимально хотели сохранить дух постановки 1900 года, передать его, не добавляя ничего кардинального. И получили свой вариант» — рассказала Альона Пикалова, художница, разработавшая сценографию балета.Как и в модерновой постановке начала XX века, так и в сегодняшнем «Дон Кихоте» особое внимание уделяется не только хореографии, но и визуальным решениями. Декорации и костюмы неразрывно связаны с движением артистов. Дополняют, а в иных случаях ведут историю, показывая зрителю постепенный процесс погружения Дон Кихота в мир своих фантазий.
«Реконструировать балет на 100% невозможно. Если в музыке есть партитура, то что есть в балете? Он передается от учителя к ученикам „из ног в ноги, из рук в руки“. Но мне интересно заниматься воскрешением самого духа ушедшего времени, — рассказал Юрий Бурлака, балетмейстер, отвечающий за постановку и новую хореографическую редакцию. — Наш балет, как и постановка 1900 года, это не чистое переложение произведения Сервантеса языком танца. Это скорее, серия клипов. А Дон Кихот как диджей».
Сравнение с клипами и хитроумным идальго в роли диджея,
которые упомянул балетмейстер Юрий Бурлака, важны для восприятия всего балета. Мы имеем дело не с визуализацией романа Сервантеса, не с ровным
повествованием, а (как будто) с рассказом самого Дон Кихота. Именно он — оператор
реальности, которая подается публике. Зрителю предлагают увидеть и воспринять
историю в чувственном переложении самого идальго. Дон Кихот не только
и не столько движется в пространстве, подчиняясь ему, но трансформирует
его, перекраивает, накладывая фильтры своих фантазий. Делает микс, который
подается публике.
Но ди-джей колдует над пультом хитроумно, мягко сшивая мелодии. И слушатель только постфактум понимает — «музыка изменилась». Дон Кихот действует так же. Он сглаживает переход от того, что есть на самом деле, до того, что ему грезится. И зритель не сразу видит — где объективная реальность Барселоны и ее жителей, где цыгане на отдыхе и мельницы, а где галлюцинации безумца, которые решил, что он славный рыцарь.
И вот уже реальная Китри, дочь трактирщика Лоренцо, становится прекрасной Дульсинеей, а он сам — хозяином замка.
Для понимания балета совсем не нужно читать Сервантеса. Но общую канву знать желательно. Как минимум, держать в голове, что Дон Кихот начитался рыцарских романов и решил, что они — реальная жизнь, а он — идальго, которого ждут подвиги.
Можно сказать, что это история о том, как фантазии подменяют собой реальность. И в балете эта подмена показана с мастерски выдержанным балансом. С одной стороны — не назидательно и в лоб, с другой стороны — абсолютно внятно, без зауми, визионерски.
То, как Дон Кихот постепенно теряет связь с реальностью, с обществом, показано через смену костюмов и движений танцоров. И эту визуальную загадку интересно угадывать, играя в игру: «Ага! Тут идальго еще в норме! Ого! А здесь у него явно приступ безумия».
Представленный зрителям балет «Дон Кихот» можно воспринимать по-разному. Просто и утилитарно — как красочное шоу, где главная мысль «во-первых это красиво». Или обнаружив подтекст, связанный с нашей сегодняшней жизнью. Он прост: наши личные мечты и фантазии, наш идеализм, система деления на хорошее и плохое, высокое и низкое — все это хорошо. Но ровно до определенного момента. Считать, что дочь трактирщика — это Дульсинея, и ради своей фантазии лишать ее права выбора, как себя вести, кого любить, это уже плохо. И как минимум асоциально. Хотя все так хорошо начиналось.
Но всегда стоит помнить: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В этом ошибся Дон Кихота. Он позволил своим фантазиям взять вверх. Потерял контроль. Это особенно ярко показано в пятой картине балета — «Сад Дульсинеи». Галлюцинации идальго поданы так, что отсылают искушенного зрителя к культовым комиксам «Маленький Немо в Сонной стране». Но если мальчик, герой графической истории, всякий раз, когда понимает, что дело зашло слишком далеко, силится проснуться и просыпается, то Дон Кихот не может вспомнить «стоп-слово», ведь он сам так старательно его забывал.
А что же общество? Оно берет светлые идеалы Дон Кихота, но не пытается воплотить их на практике, а перерабатывает в искусство. В финальный танец, на который смотрят герцог, герцогиня и их приближенные, разместившись вдоль обеих кулис и задника сцены. Как зрители.
В самом танце идеи и фантазии Дон Кихота становятся еще более отточенными, выверенными. Цирюльник Базиль становится принцем, который весь в белом. А идея прекрасной дамы деперсонифицируется, растворяется в множестве танцовщиц, которые, с одной стороны похожи друг на друга с другой — отличны. Оно и понятно. Ведь прекрасная дама у каждого своя.
Главное, чувствовать грань между тем, что кажется, и тем, что есть на самом деле. И если уж хочется транслировать в общество свою картину мира, то лучше это делать не напрямую (иначе рискуешь встать на путь конфликта и насилия или вовсе прослыть безумцем), а через творчество. Можно, например, написать гениальный роман. Чтобы потом, кто-то, прочитав его, надел доспехи, сел на коня и…
И тогда круг замкнется.