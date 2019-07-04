Территорию «Екатеринбург Арены» закрыли за два дня до концерта Шнурова
10:25, 04 Июль 2019
На площадку завезли оборудование, которое уместилось в 27 фурах.
Территорию «Екатеринбург Арены» закрыли для посетителей за два дня до концерта группировки «Ленинград». На площадке уже начали монтаж оборудования, которое привезли в Екатеринбург в 27 фурах. «Ничего подобного еще не было в истории нашей арены. По количеству зрителей он превзойдет и концерты примадоны нашей эстрады Аллы Пугачевой, которая гастролировала в Екатеринбурге в 90-х», — сообщили на странице стадиона в Instagram.
Группировка «Ленинград» выступит в Екатеринбурге в рамках прощального тура 6 июля. Организаторы рассчитывают на 30 тысяч зрителей. На обеспечение безопасности во время концерта потратят три миллиона рублей. Билеты можно будет купить и в кассе стадиона у входа № 1. Они поступят в продажу 5 июля с 11:00 до 20:00. В день концерта будут работать три окна с 16:00 до 21:00.
Адвокат дьяволов
Известный екатеринбургский юрист Андрей Митин рассказывает, зачем защищать лидеров ОПС «Уралмаш».
Новое и интересное
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.