Создатель логова черепашек раскритиковал акцию Кексина

Создатель логова черепашек-ниндзя в Екатеринбурге Сергей Рожин раскритиковал пиар-акцию ресторана « Ptizza Счастья» Евгения Кексина. Художник сказал , что это фотошоп.



« Мне в принципе без разницы , но я не люблю , когда обманывают. Нет видео , как доставляли пиццу , нет хорошего качества фото. И , присмотревшись внимательно , я увидел , что это фотошоп: у девушки абсолютно сухие ноги при таком течении воды. Поэтому обидно , что они не постарались сделать качественную рекламу для своего ресторана. Наверное , пицца у них такая же», — сказал ЕТВ Сергей Рожин.