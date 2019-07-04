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Создатель логова черепашек раскритиковал акцию Кексина

15:09, 04 Июль 2019
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Фото: телеграм-канал «Записи горе-ресторатора»
Сергей Рожин заявил, что пицца под мостом — это фотошоп.
Создатель логова черепашек-ниндзя в Екатеринбурге Сергей Рожин раскритиковал пиар-акцию ресторана «Ptizza Счастья» Евгения Кексина. Художник сказал, что это фотошоп.

«Мне в принципе без разницы, но я не люблю, когда обманывают. Нет видео, как доставляли пиццу, нет хорошего качества фото. И, присмотревшись внимательно, я увидел, что это фотошоп: у девушки абсолютно сухие ноги при таком течении воды. Поэтому обидно, что они не постарались сделать качественную рекламу для своего ресторана. Наверное, пицца у них такая же», — сказал ЕТВ Сергей Рожин.

Ресторатор Евгений Кексин прорекламировал службу доставки «Ptizza Счастья». На фотографии сотрудники ресторана передают двум черепашкам-ниндзя пиццу.

Позднее Кексин опроверг, что снимок является фотошопом, выложив подтверждение.
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Фото: телеграм-канал «Записи горе-ресторатора»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Евгений Кексин, акция, Екатеринбург, черепашки, Евгений Кексин
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