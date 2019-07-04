Постскриптум великой войны: зачем нужен «Человек-паук: Вдали от дома»

С самого начала Паука связывали детско-родительские отношения с главным супергероем Земли Железным человеком: Тони дал ему костюм , привел в команду и в целом опекал , пока Питер не превратился в пепел в « Войне бесконечности». Старк переживал его смерть как личную трагедию ( еще бы!). В « Финале» ситуацию отзеркалили — и тут уже Питеру пришлось справляться с потерей близкого человека. И ему все еще 16 лет.





