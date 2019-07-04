Постскриптум великой войны: зачем нужен «Человек-паук: Вдали от дома»
19:00, 04 Июль 2019
Как мир справился с пятилетним исчезновением половины человечества и смертью Тони Старка, разбирается ЕТВ.
Второй частью перезапущенного «Человека-паука» Marvel окончательно ставит точку в третьей фазе своей киновселенной. Постскриптум был жизненно необходим — после «Мстители: Финал» осталось очень много вопросов. На какие из них дружелюбный сосед ответил и в каком мире предстоит жить супергероям дальше — в рецензии ЕТВ.
Человек-паук дебютировал в киновселенной Marvel еще в «Гражданской войне» и стал украшением финальной битвы. Позже Питер Паркер (его сыграл 20-летний Том Холланд) получил сольник, после которого все вздохнули — наконец-то школьника играет актер, реально похожий на школьника с сопутствующими проблемами и поведением.
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Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
С самого начала Паука связывали детско-родительские отношения с главным супергероем Земли Железным человеком: Тони дал ему костюм, привел в команду и в целом опекал, пока Питер не превратился в пепел в «Войне бесконечности». Старк переживал его смерть как личную трагедию (еще бы!). В «Финале» ситуацию отзеркалили — и тут уже Питеру пришлось справляться с потерей близкого человека. И ему все еще 16 лет.
Между событиями «Войны бесконечности» и «Финалом» прошло пять лет, которые, с одной стороны, выпали из жизни тех, кого уничтожил Танос, а с другой — остались в жизнях тех, кто выжил. «Младшие братья стали старшими», — такие слова говорит один из ведущих на школьном радио, с чьей передачи начинается «Человек-паук: Вдали от дома». Тут же все, кто беспокоился о том, кто из друзей Питера исчезал на пять лет, получают ответ на свой вопрос — все.
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Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Человечество занято тем, чтобы прийти к балансу — вернувшиеся после пяти лет забвения люди пытаются отыскать свое место в изменившемся мире. Им известно и о космической угрозе — в борьбе с ней они надеются на Мстителей, которые (мы надеемся, что вы уже посмотрели «Финал», если нет, то простите за спойлеры) только что потеряли своего лидера Тони Старка.
Питер Паркер тяготится своим супергеройским статусом, потому что не чувствует, что сможет спасать Землю. Его коллеги разбежались кто куда, будущее смутно и помощи не предвидится. Поэтому Питер поступает как настоящий подросток — и едет со школьными друзьями в евротур. Где ему все-таки приходится вспомнить о своих суперсилах и противостоять врагу.
Питеру Паркеру приходится взрослеть и, в первую очередь, избавляться от наивности — теперь он находится в мире, где Тони Старк не сможет его подхватить. Впрочем, Железный человек появляется в фильме «Вдали от дома», но только совсем не в том качестве, в котором можно было бы ожидать. Будет небольшой флешбэк, но…
Врагом Питера Паркера в этом фильме стал Мистерио, который смог обвести его вокруг пальца и едва не устроить апокалипсис на Земле. И все, что дорого Человеку-пауку, восстает против него в бесконечной иллюзии, которую на него насылает Мистерио. В этом сражении Паркеру придется преодолеть свой комплекс самозванца, довериться самому себе и включить то самое паучье чутье. В конце концов оказывается, что ему не нужно видеть, чтобы разобраться, где реальность, а где — выдумка.
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Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
От сцены к сцене Человек-паук только становится увереннее, а сцена, где он с ходу разбирается в разработках Тони Старка выжмет слезу из любого, кто все еще не оправился от смерти Железного человека. Фильм «Вдали от дома» с легкостью разрешает вопрос о том, может ли быть приемником гения, миллиардера, филантропа 16-летний мальчик. Да, если это Человек-паук.
Сценаристы ни на одну минуту не забывали, что главный герой этого фильма — школьник, который как раз подошел к возрасту первой влюбленности. Поэтому наполнили фильм уместными эпизодами легкой неловкости, шуток и попыток обратить на себя внимание того, в кого он влюблен. Эм Джей (Зендая) при этом получилась удивительно современной — это не «девочка в беде», а умная и бескомпромиссная барышня, составляющая Пауку компанию в его приключениях.
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Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В «Человек-паук: Вдали от дома» чувствуется расслабленность Marvel, которая так была нужна после двухлетней гонки за сборами с «Войной бесконечности» и «Финалом». История на всех уровнях получилась цельной и органичной — умиротворение сменится восторгом уже во время сцен после титров. Их, кстати, две.
Смотреть «Вдали от дома» можно ради того, чтобы задержаться в мире киновселенной Marvel еще чуть-чуть. Уже совсем скоро она изменится и, возможно, до неузнаваемости. А пока что мы все возвращаемся домой. Вместе с Питером Паркером.
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