Нечаев перепел Крида с помощью пачки чипсов
08:48, 04 Июль 2019
Екатеринбуржец впервые записал пародию без музыки.
Екатеринбургский музыкант Кирилл Нечаев продолжает набирать сотни тысяч просмотров на Youtube благодаря пародиям. На этот раз музыкант сделал кавер на песню Егора Крида. Нечаев решил не использовать музыку, он ограничился своим голосом и пачкой чипсов.
Музыкант наложил друг на друга несколько звуковых дорожек: шорох и хруст чипсов, хлопок, бэк-вокал, бит-бокс и бас. Так Кирилл Нечаев запел голосами БИ-2, Скриптонита, Леонида Агутина и Feduk.
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Экс-солист екатеринбургской группы N.E.V.A. Кирилл Нечаев поймал волну популярности в 2018 году. Его видеоролики покорили YouTube, после чего музыканта даже пригласили на шоу «Вечерний Ургант» и новогодние выпуски на федеральных каналах. После этого Кирилл решил переехать в Москву. Сейчас музыкант занимается сольной карьерой.
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