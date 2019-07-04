Нечаев перепел Крида с помощью пачки чипсов

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Музыкант наложил друг на друга несколько звуковых дорожек: шорох и хруст чипсов , хлопок , бэк-вокал , бит-бокс и бас. Так Кирилл Нечаев запел голосами БИ-2 , Скриптонита , Леонида Агутина и Feduk.

Екатеринбургский музыкант Кирилл Нечаев продолжает набирать сотни тысяч просмотров на Youtube благодаря пародиям. На этот раз музыкант сделал кавер на песню Егора Крида. Нечаев решил не использовать музыкуон ограничился своим голосом и пачкой чипсов.