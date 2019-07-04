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На «Стенограффии» в Екатеринбурге восстановят четыре арт-объекта

12:03, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
Ранее жители уральской столицы выбрали три старых граффити.

Уличные художники восстановят четыре арт-объекта в рамках фестиваля «Стенограффия». Ранее екатеринбуржцы проголосовали за три граффити: «Люди на прутиках» на Вайнера, 11, «Цветочный портал» на 8 Марта, 36 и «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева, 12. К этому списку добавились «Банки сгущенки и томатного супа» на Самоцветном бульваре, 4, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На фотографиях вы можете увидеть некоторые работы:

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Кроме того, в городе появятся новые работы. На заседании конкурсной комиссии администрация Екатеринбурга утвердила проекты световой инсталляции в акватории городского пруда, арт-объекты в «Доме Печати», оптическую иллюзию на Шарташской, 9, «Город рисует сам себя» на Учителей, 1 и так далее. На екатеринбургскую «Стенограффию», которая состоится 5–7 июля, приедут уличные художники из Испании, Великобритании и Германии, а также российские мастера из Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, уличное искусство, арт-объект, Администрация Екатеринбурга, фестиваль, Стенограффия, Екатеринбург
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