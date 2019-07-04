На «Стенограффии» в Екатеринбурге восстановят четыре арт-объекта

Кроме того, в городе появятся новые работы. На заседании конкурсной комиссии администрация Екатеринбурга утвердила проекты световой инсталляции в акватории городского пруда, арт-объекты в «Доме Печати», оптическую иллюзию на Шарташской, 9, «Город рисует сам себя» на Учителей, 1 и так далее. На екатеринбургскую «Стенограффию», которая состоится 5–7 июля, приедут уличные художники из Испании, Великобритании и Германии, а также российские мастера из Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.