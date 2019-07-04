На «Стенограффии» в Екатеринбурге восстановят четыре арт-объекта
Уличные художники восстановят четыре арт-объекта в рамках фестиваля «Стенограффия». Ранее екатеринбуржцы проголосовали за три граффити: «Люди на прутиках» на Вайнера, 11, «Цветочный портал» на 8 Марта, 36 и «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева, 12. К этому списку добавились «Банки сгущенки и томатного супа» на Самоцветном бульваре, 4, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На фотографиях вы можете увидеть некоторые работы:
Кроме того, в городе появятся новые работы. На заседании конкурсной комиссии администрация Екатеринбурга утвердила проекты световой инсталляции в акватории городского пруда, арт-объекты в «Доме Печати», оптическую иллюзию на Шарташской, 9, «Город рисует сам себя» на Учителей, 1 и так далее. На екатеринбургскую «Стенограффию», которая состоится 5–7 июля, приедут уличные художники из Испании, Великобритании и Германии, а также российские мастера из Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.