Екатеринбург покинули два дегу
14:33, 04 Июль 2019
Грызунов вывезли через Кольцово.
Из Екатеринбурга через Кольцово вывезли две головы дегу. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
Млекопитающих вывезли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора. Нарушений не выявлено, требования страны-импортера полностью выполнены. После досмотра, оформления ветеринарного сертификата и таможенных процедур животных направили на ПМЖ вместе с владельцем.
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