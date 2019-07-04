Екатеринбург покинули два дегу

Из Екатеринбурга через Кольцово вывезли две головы дегу. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Млекопитающих вывезли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора. Нарушений не выявлено, требования страны-импортера полностью выполнены. После досмотра, оформления ветеринарного сертификата и таможенных процедур животных направили на ПМЖ вместе с владельцем.