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Екатеринбург покинули два дегу

14:33, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
Грызунов вывезли через Кольцово.

Из Екатеринбурга через Кольцово вывезли две головы дегу. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Млекопитающих вывезли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора. Нарушений не выявлено, требования страны-импортера полностью выполнены. После досмотра, оформления ветеринарного сертификата и таможенных процедур животных направили на ПМЖ вместе с владельцем.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, дегу, Кольцово, Екатеринбург
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