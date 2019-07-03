В Екатеринбурге начинается «Венский фестиваль»
08:44, 03 Июль 2019
Музыкальные фильмы и концерты перед главным корпусом УрФУ будут идти до 27 июля.
Съесть вафли под музыкальный фильм или во время небольшого концерта можно уже с сегодняшнего дня — на главной площади перед УрФУ на Мира, 19 начинается десятый «Венский фестиваль». Он будет идти до 27 июля, и организаторы обещают много интересного.
Фестиваль откроется выступлением Janoska ensemble — ансамблем из Вены (в нем играют три брата и их шурин), музыканты выйдут на сцену в 20:00 3 июля. Далее программа будет начинаться в это же время каждый день — 4 июля зрителей ждет «Макбет», а 5 июля — Бен Харпер и Джон Эзра.
27 июля «Венский фестиваль» закроют диджеи Даша Малыгина и Петр Прохоров. Вся программа фестиваля здесь — изучите ее внимательно, ведь там не только классика, но и рок. А здесь читайте интервью с директором фестиваля Марией Зашляпиной, которая рассказала ЕТВ, чего ждать от юбилейного фестиваля.
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