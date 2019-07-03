В Екатеринбурге начинается «Венский фестиваль»

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Фестиваль откроется выступлением Janoska ensemble — ансамблем из Вены ( в нем играют три брата и их шурин), музыканты выйдут на сцену в 20:00 3 июля. Далее программа будет начинаться в это же время каждый день — 4 июля зрителей ждет « Макбет», а 5 июля — Бен Харпер и Джон Эзра.





« Венский фестиваль» закроют диджеи Даша Малыгина и Петр Прохоров. Вся программа фестиваля , ведь там не только классика , но и рок. А , которая рассказала ЕТВ , чего ждать от юбилейного фестиваля. 27 июляВенский фестиваль» закроют диджеи Даша Малыгина и Петр Прохоров. Вся программа фестиваля здесь — изучите ее внимательноведь там не только классикано и рок. А здесь читайте интервью с директором фестиваля Марией Зашляпинойкоторая рассказала ЕТВчего ждать от юбилейного фестиваля.









Съесть вафли под музыкальный фильм или во время небольшого концерта можно уже с сегодняшнего дня — на главной площади перед УрФУ на Мира19 начинается десятыйВенский фестиваль». Он будет идти до 27 июляи организаторы обещают много интересного.