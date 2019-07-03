«Паразиты»: к чему приводит симбиоз богатства и бедности

Парень представляется модным именем Кевин и успешно проходит собеседование. Решив использовать ситуацию с максимальной пользой , он советует богачам взять свою сестру на должность учителя рисования ( та представляется художницей Джесикой из Чикаго и проводит « арт-терапию» для младшего ребенка), а потом устраивает на место прислуги всю свою семью: отца — водителем , мать — экономкой. Они изящно избавляются от предыдущих работников , но надеются , что те не пропадут.



