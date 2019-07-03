«Паразиты»: к чему приводит симбиоз богатства и бедности
19:00, 03 Июль 2019
Рецензия ЕТВ на фильм-победитель Каннского фестиваля.
В широкий прокат выходит фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты». В Каннах сатиричесский триллер о классовом неравенстве получил золотую пальмовую ветвь и удостоился 15-минутной овации. И вполне заслуженно. ЕТВ рассказывает почему.
В центре картины — семья неудачников Кимов. Мать оставила спортивную карьеру, бизнес отца развалился, а сын и дочь не поступили в университет. Работу они найти так и не смогли. «Сейчас даже студентам приходится бороться за место охранника», — заверяет глава семейства. Поэтому зарабатывают на жизнь, складывая коробки для пиццы из картонных заготовок. Правда с этой задачей справляются не слишком успешно.
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Фото: кадр из фильма
Жизнь семьи проходит в подвальном помещении, единственное окно которого выходит на мусорные баки. Денег хватает на скромный ужин, а вот интернет приходится воровать у соседей или ближайшего кафе (в очень неудобной позиции).
Неожиданно у семейства появляется шанс изменить все к лучшему. Друг старшего сына, обеспеченный студент, уезжает на заграничную стажировку и предлагает подменить его в качестве репетитора английского языка. Застенчивый Ки-Ву просит сестру напечатать фальшивый диплом и отправляется в дизайнерскую усадьбу богачей Паков.
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Фото: кадр из фильма
Парень представляется модным именем Кевин и успешно проходит собеседование. Решив использовать ситуацию с максимальной пользой, он советует богачам взять свою сестру на должность учителя рисования (та представляется художницей Джесикой из Чикаго и проводит «арт-терапию» для младшего ребенка), а потом устраивает на место прислуги всю свою семью: отца — водителем, мать — экономкой. Они изящно избавляются от предыдущих работников, но надеются, что те не пропадут.
Со своей новой работой Кимы справляются и начинают строить смелые планы на будущее. Для начала — покинуть подвал и перебраться повыше (не только в средний класс). Может быть даже в дом хозяев, в котором они отлично чувствуют себя в моменты их отсутствия. Но после того, как эта мечта прозвучала вслух, фильм перестает быть плутовской комедией и превращается в драму о классовом неравенстве. Мы видим, как богачи морщат нос, чуя незнакомый им запах бедности. А сами бедняки, хоть и выходят на свет, — всегда возвращаются к тем, кто в самом низу. В фильме для них находят свою метафору — тараканы.
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Фото: кадр из фильма
Две противоположные семьи входят в симбиоз, но остается непонятным, кто на ком паразитирует? Беззаботные богачи выживают за счет прислуги, но бедняки пользуются их беспомощностью, чтобы высасывать деньги. При этом, и те, и другие — милейшие и очень симпатичные люди. Никто никого не эксплуатирует и никому не хочет зла. Варианта, как выйти из этого положеняи, у режиссера нет. В итоге, вода сначала размывает все границы между ними, а потом возвращает все на места. «Знаешь, какой план невозможно сорвать? Тот, которого нет», — заключает отец Кимов.
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