На «Старый новый рок» на «Волне» приедет Lumen

Группа Lumen, «Старые приятели», ТОП и Тося Чайкина присоединятся к фестивалю «Старого нового рока» на «Волне». Они станут хедлайнерами второго дня, сообщили ЕТВ в пресс-службе СНР. Ранее мы говорили о том, что в первый день на сцену выйдут семь топовых музыкантов: Noize MC, БИРТМАН и «кАчевники». Проект возродили благодаря президентскому гранту в десять тысяч рублей.

Напомним, фестиваль состоится 26–27 июля в Заречном на базе «Волна». Организаторы обещают новый формат. К музыкальному загородному open-air добавятся резиденции по пяти направлениям: кино, искусство, фотография, журналистика и театр. Участники резиденций создадут пространство музыкального мероприятия. Попасть в них могут все желающие от 18 до 35 лет. В каждом из пяти направлений определят победителя и наградят 50 тысячами рублей.