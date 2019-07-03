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На «Старый новый рок» на «Волне» приедет Lumen

15:34, 03 Июль 2019
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Фото: группа «Старого нового рока» / vk.com/oldnewrock

Организаторы фестиваля продолжают объявлять хедлайнеров.

Группа Lumen, «Старые приятели», ТОП и Тося Чайкина присоединятся к фестивалю «Старого нового рока» на «Волне». Они станут хедлайнерами второго дня, сообщили ЕТВ в пресс-службе СНР. Ранее мы говорили о том, что в первый день на сцену выйдут семь топовых музыкантов: Noize MC, БИРТМАН и «кАчевники». Проект возродили благодаря президентскому гранту в десять тысяч рублей.

Напомним, фестиваль состоится 26–27 июля в Заречном на базе «Волна». Организаторы обещают новый формат. К музыкальному загородному open-air добавятся резиденции по пяти направлениям: кино, искусство, фотография, журналистика и театр. Участники резиденций создадут пространство музыкального мероприятия. Попасть в них могут все желающие от 18 до 35 лет. В каждом из пяти направлений определят победителя и наградят 50 тысячами рублей.

«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Заречный микрорайон, Свердловская область , Старый новый рок
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