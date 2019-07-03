Гимнаст Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge

Гимнаст из Екатеринбурга, призер Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge. Суть флешмоба в том, чтобы свинтить крышку с бутылки одним ударом ноги. Видео трюка нужно записать в слоу мо, а сама бутылка не должна качаться.

Давид Белявский принял вызов от другого спортсмена Никиты Нагорного и передал эстафету еще четырем своим друзьям. «Дерзайте!» — написал гимнаст.