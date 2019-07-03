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Гимнаст Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge

14:29, 03 Июль 2019
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Фото: Facebook Давида Белявского / sportgymrus.ru
Екатеринбургский спортсмен легким ударом ноги свинтил крышку с бутылки.

Гимнаст из Екатеринбурга, призер Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge. Суть флешмоба в том, чтобы свинтить крышку с бутылки одним ударом ноги. Видео трюка нужно записать в слоу мо, а сама бутылка не должна качаться.

Давид Белявский принял вызов от другого спортсмена Никиты Нагорного и передал эстафету еще четырем своим друзьям. «Дерзайте!» — написал гимнаст.

«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, флешмоб, трюк, Свердловская область , спорт, гимнаст, Екатеринбург, #BottleCapChallenge, Аркадий Белявский
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