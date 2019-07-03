Гимнаст Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge
14:29, 03 Июль 2019
Екатеринбургский спортсмен легким ударом ноги свинтил крышку с бутылки.
Гимнаст из Екатеринбурга, призер Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Белявский присоединился к флешмобу #BottleCapChallenge. Суть флешмоба в том, чтобы свинтить крышку с бутылки одним ударом ноги. Видео трюка нужно записать в слоу мо, а сама бутылка не должна качаться.
Давид Белявский принял вызов от другого спортсмена Никиты Нагорного и передал эстафету еще четырем своим друзьям. «Дерзайте!» — написал гимнаст.
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