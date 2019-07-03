Екатеринбургский дизайнер выпустил значки для «Венского фестиваля»

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Значки сделали в трех вариантах — в виде скрипичного ключа , пианино и скрипки. Их стоимость пока неизвестна , но в разговоре с корреспондентом ЕТВ Дмитрий Фатхиев-Долохов предположил , что цена будет стандартной для пинов проекта ilovepin.ru — 350 рублей.