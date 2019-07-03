Екатеринбургский дизайнер выпустил значки для «Венского фестиваля»
13:58, 03 Июль 2019
Новый мерч можно будет купить в специальной сувенирной лавке на площади у УрФУ.
Известный екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил лимитированные значки для «Венского фестиваля». Мероприятие начинается сегодня, 3 июля, на главной площади у УрФУ на Мира, 19 — там выступит австрийский ансамбль «Янушка».
Значки сделали в трех вариантах — в виде скрипичного ключа, пианино и скрипки. Их стоимость пока неизвестна, но в разговоре с корреспондентом ЕТВ Дмитрий Фатхиев-Долохов предположил, что цена будет стандартной для пинов проекта ilovepin.ru — 350 рублей.
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