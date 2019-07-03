Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбургский дизайнер выпустил значки для «Венского фестиваля»

13:58, 03 Июль 2019
ddo0lrpdzpe.jpg
Фото: Дмитрий Фатхиев-Долохов
Новый мерч можно будет купить в специальной сувенирной лавке на площади у УрФУ.
Известный екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил лимитированные значки для «Венского фестиваля». Мероприятие начинается сегодня, 3 июля, на главной площади у УрФУ на Мира, 19 — там выступит австрийский ансамбль «Янушка».

Значки сделали в трех вариантах — в виде скрипичного ключа, пианино и скрипки. Их стоимость пока неизвестна, но в разговоре с корреспондентом ЕТВ Дмитрий Фатхиев-Долохов предположил, что цена будет стандартной для пинов проекта ilovepin.ru — 350 рублей.
«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургский дизайнер выпустил значки для «Венского фестиваля»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Венский фестиваль, значки, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
03 июля в 19:30
С Иван Бакаидов