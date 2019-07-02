В семье кинкажу из екатеринбургского зоопарка родился 14 ребенок
13:36, 02 Июль 2019
Малыша назвали Кай.
В екатеринбургском зоопарке у пары тропических енотов кинкажу Кости и Кати родился ребенок. Малышу традиционно дали имя на букву «К» — Кай. Воспитанием занимается только Катя, сообщили в пресс-службе зоопарка. Отец, как и в дикой природе, не интересуется сыном. Кай стал уже четырнадцатым ребенком у этой пары.
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Фото: екатеринбургский зоопарк
Животные поселились на Урале в 2004 году. Они быстро освоились на новом месте, привыкли к распорядку дня и начали проявлять чудеса эквилибристики на канатах. Первый детеныш у молодой пары появился спустя год и стал первым в России. С тех пор в екатеринбургском зоопарке родились 14 кинкажу. Увидеть американских хищников днем сложно — в это время они спят в дупле. Активность у них начинается в ночное время суток.
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