В семье кинкажу из екатеринбургского зоопарка родился 14 ребенок

В екатеринбургском зоопарке у пары тропических енотов кинкажу Кости и Кати родился ребенок. Малышу традиционно дали имя на букву «К» — Кай. Воспитанием занимается только Катя, сообщили в пресс-службе зоопарка. Отец, как и в дикой природе, не интересуется сыном. Кай стал уже четырнадцатым ребенком у этой пары.