В Екатеринбурге появилось легальное превью «Стенограффии»
18:33, 02 Июль 2019
Художники решили порассуждать о несогласованном искусстве.
На улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге появилось превью к юбилейной десятой стенограффии. Команда Hot Singles in Your Area сделала надпись на белом бетонном заборе: «Эта надпись сделана легально». Идея — стереть грань между согласованным и не согласованным искусством.
«У нас, в Екатеринбурге, не отвергалось что-либо на этапе согласования по каким-то там идеологическим причинам. Вообще согласование — это очень гражданская, очень взрослая процедура. Это интереснейший диалог с самыми разными общественными группами. Такой диалог скорее обладает каким-то драйвом при согласовании с коммьюнити жилого здания», — сообщил директор фестиваля Евгений Фатеев в Facebook.
В этом году «Стенограффия» разукрасит Екатеринбург уже в десятый раз — пока организаторы не называли точных адресов, где появятся новые работы. Параллельно с этим будут реставрировать старые работы: «Портал любви» Леры Разводовой, арку Покраса Лампаса около кинотеатра «Салют» и банку сгущенки и банку томатного супа на Ботанике.
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