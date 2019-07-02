В Екатеринбурге появилось легальное превью «Стенограффии»

На улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге появилось превью к юбилейной десятой стенограффии. Команда Hot Singles in Your Area сделала надпись на белом бетонном заборе: « Эта надпись сделана легально». Идея — стереть грань между согласованным и не согласованным искусством.





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« Стенограффия» разукрасит Екатеринбург уже в десятый раз — пока организаторы не называли точных адресов , где появятся новые работы. Параллельно с этим будут реставрировать старые работы: « Портал любви» Леры Разводовой , арку Покраса Лампаса около кинотеатра « Салют» и банку сгущенки и банку томатного супа на Ботанике.



В этом годуСтенограффия» разукрасит Екатеринбург уже в десятый раз — пока организаторы не называли точных адресовгде появятся новые работы. Параллельно с этим будут реставрировать старые работы:Портал любви» Леры Разводовойарку Покраса Лампаса около кинотеатраСалют» и банку сгущенки и банку томатного супа на Ботанике.

», — сообщил директор фестиваля Евгений Фатеев в Facebook.