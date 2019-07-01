Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Студенты УрГУПСа заняли второе место в «Солнечной регате»

15:55, 01 Июль 2019
yvayv.jpg
Фото: предоставлено организаторами
В экологических гонках участвовали 50 команд.

В городе Казань на берегу реки Волги состоялись международные инженерные соревнования «Солнечная регата». Это уникальные гонки экологически чистых лодок на солнечных батареях. В соревнованиях приняли участие 50 команд из 26 регионов России — искатели приключений, талантливые инженеры, экологи, судостроители и представители других технических и творческих специальностей. При такой серьезной конкуренции команда УрГУПС «Солнечный регион» первый раз приняла участие в соревнованиях и заняла второе призовое место.

Чтобы стать участником необычных гонок, студентам УрГУПС Илье Карачеву и Артему Иванову пришлось немало потрудиться в фаблабе — уникальном центре инноваций и технологий университета, которым руководит Владимир Викторович Макаров. Именно здесь они создали свое уникальное судно, движущееся на энергии солнца, а потом состязались в скорости, маневренности и выносливости. Практически подготовка к соревнованиям и участие в них позволили ребятам попробовать себя в роли инженера-проектировщика, дизайнера, конструктора, пилота и даже победителя.

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.

В результате, экипаж УрГУПС, который является новичком соревнований и впервые присоединился к большому дружному коллективу креативных команд «Солнечной регаты», занял второе место в своем классе.

«Стратегическая цель Солнечной регаты“ — популяризация инженерного творчества и современных экологических технологий. Солнечная регата“ — это не просто соревнования между молодыми инженерами. Мы стремимся воспитать специалистов будущего“, обладающих технической грамотностью и способных свободно ориентироваться в новейших тенденциях и технологиях. Участие в соревнованиях доступно всем, кто интересуется судостроением, экотехнологиями и заботится о сохранении бесценного ресурса чистой воды для будущих поколений», — считает Президент оргкомитета инженерных соревнований «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Валерьевич Казанов.

«В следующем году перекроем больше дорог»: мэрия – о Ural Music Night
Администрация прокомментировала ситуацию с туалетами, мусорными баками и дорогами на фестивале.

Международные инженерные соревнования «Солнечная регата» проводятся в России с 2014 года. Инженерные команды состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии. Ранее они уже проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде, Великом Новгороде и Грозном.

Основными целями проекта являются:

— развитие научно-технического потенциала студентов, вовлечение учащейся молодежи в инженерно-техническое творчество;

— совершенствование образовательных технологий и организация профориентации молодежи в условиях модернизации и технического перевооружения судостроительной промышленности в России;

— формирование общественной активности в сфере внутреннего водного туризма и экологической безопасности использования внутренних водных путей.

Авторы:
Сергей Смирнов
Что вы думаете о материале «Студенты УрГУПСа заняли второе место в «Солнечной регате»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, солнечные батареи, плавание, гонки, регата, экология, УрГУПС, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина