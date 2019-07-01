Студенты УрГУПСа заняли второе место в «Солнечной регате»

В городе Казань на берегу реки Волги состоялись международные инженерные соревнования «Солнечная регата». Это уникальные гонки экологически чистых лодок на солнечных батареях. В соревнованиях приняли участие 50 команд из 26 регионов России — искатели приключений, талантливые инженеры, экологи, судостроители и представители других технических и творческих специальностей. При такой серьезной конкуренции команда УрГУПС «Солнечный регион» первый раз приняла участие в соревнованиях и заняла второе призовое место.



Чтобы стать участником необычных гонок, студентам УрГУПС Илье Карачеву и Артему Иванову пришлось немало потрудиться в фаблабе — уникальном центре инноваций и технологий университета, которым руководит Владимир Викторович Макаров. Именно здесь они создали свое уникальное судно, движущееся на энергии солнца, а потом состязались в скорости, маневренности и выносливости. Практически подготовка к соревнованиям и участие в них позволили ребятам попробовать себя в роли инженера-проектировщика, дизайнера, конструктора, пилота и даже победителя.