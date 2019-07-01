Студенты УрГУПСа заняли второе место в «Солнечной регате»
В
городе Казань на берегу реки Волги состоялись международные инженерные
соревнования «Солнечная регата». Это
уникальные гонки экологически чистых лодок на солнечных батареях. В
соревнованиях приняли участие 50 команд из 26 регионов России — искатели
приключений, талантливые инженеры, экологи, судостроители и представители
других технических и творческих специальностей. При такой серьезной конкуренции
команда УрГУПС «Солнечный регион» первый раз приняла участие в
соревнованиях и заняла второе призовое место.
Чтобы стать участником необычных гонок, студентам УрГУПС Илье Карачеву и Артему Иванову пришлось немало потрудиться в фаблабе — уникальном центре инноваций и технологий университета, которым руководит Владимир Викторович Макаров. Именно здесь они создали свое уникальное судно, движущееся на энергии солнца, а потом состязались в скорости, маневренности и выносливости. Практически подготовка к соревнованиям и участие в них позволили ребятам попробовать себя в роли инженера-проектировщика, дизайнера, конструктора, пилота и даже победителя.
В результате, экипаж УрГУПС, который является новичком соревнований и впервые присоединился к большому дружному коллективу креативных команд «Солнечной регаты», занял второе место в своем классе.
«Стратегическая цель „Солнечной регаты“ — популяризация инженерного творчества и современных экологических технологий. „Солнечная регата“ — это не просто соревнования между молодыми инженерами. Мы стремимся воспитать „специалистов будущего“, обладающих технической грамотностью и способных свободно ориентироваться в новейших тенденциях и технологиях. Участие в соревнованиях доступно всем, кто интересуется судостроением, экотехнологиями и заботится о сохранении бесценного ресурса чистой воды для будущих поколений», — считает Президент оргкомитета инженерных соревнований «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Валерьевич Казанов.
Международные инженерные соревнования «Солнечная регата» проводятся в России с 2014 года. Инженерные команды состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии. Ранее они уже проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде, Великом Новгороде и Грозном.
Основными целями проекта являются:
— развитие научно-технического потенциала студентов, вовлечение учащейся молодежи в инженерно-техническое творчество;
— совершенствование образовательных технологий и организация профориентации молодежи в условиях модернизации и технического перевооружения судостроительной промышленности в России;
— формирование общественной активности в сфере внутреннего водного туризма и экологической безопасности использования внутренних водных путей.