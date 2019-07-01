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На концерте Шнура в Екатеринбурге поставят охрану за три миллиона

10:36, 01 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На «Екатеринбург Арене» будут дежурить 700 человек.
На обеспечение безопасности во время концерта группировки «Ленинград» на «Екатеринбург Арене» потратят три миллиона рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, на площадке будут работать 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы и 150 частных охранников. Они должны сориентировать зрителей и проследить, чтобы они не пробрались на закрытые участки. Также возле стадиона должны дежурить десять карет скорой помощи и пожарный расчет. Все эти люди должны работать на площадке с 16:00 до 23:00 6 июля. Заказчиком выступила ФГУП «Спорт Ин», управляющая стадионом. Подрядчика выберут 4 июля.

Группировка «Ленинград» выступит в Екатеринбурге в рамках прощального тура 6 июля. В фан-зоне планируют разместить 20 тысяч зрителей, еще 15 смогут разместиться на трибунах. «Екатеринбург Арена» предупредила фанатов группы о том, что скупщики пытаются копировать сайт стадиона и продавать билеты с наценкой. Будьте осторожнее.
Доверяй! Ради безопасности
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, охрана, концерт, Ленинград, шнур, Екатеринбург Арена, Екатеринбург
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