На концерте Шнура в Екатеринбурге поставят охрану за три миллиона

На обеспечение безопасности во время концерта группировки « Ленинград» на « Екатеринбург Арене» потратят три миллиона рублей. Согласно документации , опубликованной на портале госзакупок , на площадке будут работать 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы и 150 частных охранников. Они должны сориентировать зрителей и проследить , чтобы они не пробрались на закрытые участки. Также возле стадиона должны дежурить десять карет скорой помощи и пожарный расчет. Все эти люди должны работать на площадке с 16:00 до 23:00 6 июля. Заказчиком выступила ФГУП « Спорт Ин», управляющая стадионом. Подрядчика выберут 4 июля.



