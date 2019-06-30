Уральский художник стал лучшим в России за проект в Ельцин Центре
10:47, 30 Июнь 2019
Владимир Селезнев получил награду на премии «Инновация-2019».
Владимир Селезнев признан художником года по мнению престижной премии «Инновация-2019». Жюри отметило екатеринбуржца за проект «Иногда кратчайший путь — самый длинный», который прошел в арт-галерее Ельцин Центре.
«Название выставки отражает сложный процесс становления художника. Владимир мечтал о том, чтобы стать художником, ещё в школе, разрисовывая последние страницы тетрадей. Но будущее призвание забылось на пятнадцать лет, на которые пришлись учеба в нескольких институтах, служба в армии и работа сварщиком на Нижнетагильском металлургическом комбинате», — говорился в описании к выставке Владимира Селезнева.
«Вова Селезнев — художник года! Это большая радость, конечно», — написал в Facebook арт-директор галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских. В 2019 году на соискание премии «Инновация» было подано 400 заявок, пишет ТАСС. Конкурс проходит с 2005 года, его организовывает ГЦСИ.
«Название выставки отражает сложный процесс становления художника. Владимир мечтал о том, чтобы стать художником, ещё в школе, разрисовывая последние страницы тетрадей. Но будущее призвание забылось на пятнадцать лет, на которые пришлись учеба в нескольких институтах, служба в армии и работа сварщиком на Нижнетагильском металлургическом комбинате», — говорился в описании к выставке Владимира Селезнева.
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