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«Урал» сыграет дополнительный домашний матч летом

17:35, 28 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
На «Екатеринбург Арене» пройдет пять матчей в теплое время года.
Футбольный «Урал» проведет еще один домашний матч летом. Екатеринбуржцы решили обменяться играми с «Сочи»: изначально встреча на «Екатеринбург Арене» должна была пройти в марте 2020 года, а теперь состоится 26 августа. Матч стартует в 20:00.

«Урал» начнет новый футбольный год дома, 14 июля с «Уфой». Уже через неделю «Екатеринбург Арена» примет игру «Урал» — «Ахмат». Первый выезд екатеринбуржцев пройдет 28 июля на новом стадионе московского «Динамо». 4 августа «Урал» снова вернется домой и примет «Ростов». Затем последует гостевой матч с «Локомотивом» и домашние с «Сочи» и «Крыльями Советов». Всего летом «Урал» сыграет пять игр на «Екатеринбург Арене».
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал"
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