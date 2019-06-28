«Урал» сыграет дополнительный домашний матч летом

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« Урал» начнет новый футбольный год дома , 14 июля с « Уфой». Уже через неделю « Екатеринбург Арена» примет игру « Урал» — « Ахмат». Первый выезд екатеринбуржцев пройдет 28 июля на новом стадионе московского « Динамо». 4 августа « Урал» снова вернется домой и примет « Ростов». Затем последует гостевой матч с « Локомотивом» и домашние с « Сочи» и « Крыльями Советов». Всего летом « Урал» сыграет пять игр на « Екатеринбург Арене».

ФутбольныйУрал» проведет еще один домашний матч летом. Екатеринбуржцы решили обменяться играми сСочи»: изначально встреча наЕкатеринбург Арене» должна была пройти в марте 2020 годаа теперь состоится 26 августа. Матч стартует в 20:00.