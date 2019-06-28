Ural Music Night: путеводитель для тех, кому интересна ночь без музыки

Дворец молодежи станет интересен тем, кому нравятся танцы и хореография в целом. На эту площадку можно прийти с детьми, потому что на сцене выступят коллективы разных возрастов: от малышей до студентов. Танцы начнутся в 18:00, и, если вы и ваши дети устанете, уйти отсюда пораньше не будет проблемой. Вы успеете и на участников посмотреть, и до дома добраться.

На сцене Дворца молодежи вы увидите хореографический коллектив «Форма», «Болеро плюс», федерацию спортивной аэробики «Аэродэнс» и несколько вокальных групп. Но их будет значительно меньше, чем на чисто музыкальных площадках.

Место и время работы площадки: проспект Ленина, 1 с 18:00 до 22:30.