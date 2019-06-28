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Ural Music Night: путеводитель для тех, кому интересна ночь без музыки

08:00, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ рассказывает о площадках, на которых танцуют, показывают фокусы и читают стихи.

Сегодня Екатеринбург заполнит музыка. С обеда и до поздней ночи в разных уголках города вы услышите многожанровую палитру звуков: рок, блюз, джаз, электроника, техно, рэп и не только. Ural Music Night объединит всех екатеринбуржцев и гостей уральской столицы в шумной тусовке. Но что делать тем, кто устал от музыки или просто ее не любит, но при этом хочет потусоваться в пятницу вечером? ЕТВ приготовил подборку из пяти площадок Ural Music Night, на которых вас не замучают песнями, зато предложат кое-что другое.

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Дворец молодежи

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Дворец молодежи станет интересен тем, кому нравятся танцы и хореография в целом. На эту площадку можно прийти с детьми, потому что на сцене выступят коллективы разных возрастов: от малышей до студентов. Танцы начнутся в 18:00, и, если вы и ваши дети устанете, уйти отсюда пораньше не будет проблемой. Вы успеете и на участников посмотреть, и до дома добраться.

На сцене Дворца молодежи вы увидите хореографический коллектив «Форма», «Болеро плюс», федерацию спортивной аэробики «Аэродэнс» и несколько вокальных групп. Но их будет значительно меньше, чем на чисто музыкальных площадках.

Место и время работы площадки: проспект Ленина, 1 с 18:00 до 22:30.

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Гастробар «Верде»

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В гастробаре будет уютно тем, кто любит уральскую поэзию. Организаторы обещают, что на площадке соберутся авторы и музыканты разных поколений. За четыре часа участники UMN прочитают стихи и расскажут историю последних 20 лет поэзии в Екатеринбурге.

В заведении выступят поэт Сергей Данилов, проект Андрея Лисецкого «Аватара», рэпер Наум Блик, лидер группы «ТарантинА» Белла Риасс, коллектив Weak Radiseva, Шамшурин, «Градус радости». Некоторые стихи они исполнят под музыку, но она наверняка не будет звучать навязчиво. Плюсом станет и то, что вы сможете поесть, потому что поэтические строки не утолят ваш физический голод.

Место и время работы площадки: Малышева, 64 с 20:00 до 00:05.

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Памятник Якову Свердлову

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Вечернее развлекательное шоу раскинется на аллее проспекта Ленина около памятника Якову Свердлову напротив УрФУ. Ведущий-кролик и фокусники развеселят вас после загруженной недели. Участвовать будут Максим Гладштейн, Илья Ильин, Александр Привалов, Владимир Бессонов, Антон Рукосуев, Игорь Толстобров. Выносливые ассистентки, волшебная пыль, интерактив и юмор — все это сосредоточится в Ural Magic Show. Иллюзионисты выйдут к памятнику в 19:00.

Завершением вечера станет гадание от Владимира Филатова. Он обещает приоткрыть гостям тайну будущего и секреты прошлого.

Место и время работы площадки: аллея напротив УрФУ имени Б. Н. Ельцина (бывший УрГУ имени А.М. Горького) на Ленина, 51 с 19:00 до 22:30.

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Гостиница «Исеть»

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На эту площадку вы можете быстро переместиться после иллюзионного шоу. Музыкальный коллектив «Другой оркестр» исполнит здесь песни легендарных The Prodigy и почтит память ушедшего в этом году Кита Флинта. Но если вы не любитель музыки и в частности электроники, техно и олдскул-хардкора, на «Исеть» стоит прийти хотя бы ради игры света в окнах гостиницы.

Только готовьтесь к толкучке. Здесь вы насладитесь не только световым перформансом, но и тесной (в буквальном смысле) связью с другими зрителями.

Место и время работы площадки: проспект Ленина, 69/1 с 00:00 до 00:45.

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Кинотеатр «Салют»

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Кинотеатр «Салют» предлагает посетителям Ural Music Night две площадки: зал и Jazz-Soul-Funk-Grand Zone. Менее музыкальным будет второй вариант. В этой зоне вам покажут два спектакля: «Цирк Принтинпам имени Даниила Хармса» и «Танцующий хлопок». Второй спектакль прогонят два раза — специально для «жавронков» и «сов» в 22:30 и в 00:20.

В «Цирке Принтинпам» артисты на основе стихов и дневников Даниила Хармса покажут трюки, приправленные психоделическими песнями. Создатели «Танцующего хлопка» объединят джазовую музыку и танцы. Если хотите пуститься в пляс или восхититься акробатикой, вам сюда.

Место и время работы площадки: Толмачева, 12 с 19:00 до 01:30.

Как Екатеринбург отгулял Ural Music Night в 2018 году, читайте здесь. Желаем вам приятного отдыха!

Коллажи в тексте: Виталий Калистратов, ЕТВ

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , Ural Music Night , музыкант, песни, спектакль
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