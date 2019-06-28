Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
21:15, 28 Июнь 2019
В театре музкомедии устроили закрытый концерт для политиков и бизнесменов.
В Екатеринбурге в самом разгаре идет фестиваль Ural Music Night. Центральные улицы города перекрыты из-за слишком большого числа зрителей. Но не все этим вечером толкаются в толпе: политики и бизнесмены собрались на новой сцене театра музкомедии на представлении «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Выступали они же. Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев.
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Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. Он спел знаменитый романс из «Юноны и Авось» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Также на сцене выступил депутат Виктор Тестов. Он спел под гитару. Также выступил дуэт Генконсульства США в Екатеринбурге.
Фестиваль Ural music night проходит уже в пятый раз. В 2015 году организаторы поставили себе амбициозную цель — сделать Екатеринбург музыкальной столицей мира. Сегодня, 28 июня, для жителей и гостей города бесплатно выступят популярные музыканты ЛСП, Little big, Хаски, Maruv, Shortparis, Эпидемия, Триагрутика. Организаторы рассчитывают на 220 тысяч посетителей.
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