Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

В Екатеринбурге в самом разгаре идет фестиваль Ural Music Night. Центральные улицы города перекрыты из-за слишком большого числа зрителей. Но не все этим вечером толкаются в толпе: политики и бизнесмены собрались на новой сцене театра музкомедии на представлении « Добро пожаловать , или Посторонним вход воспрещен». Выступали они же. Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев.