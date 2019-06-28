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Екатеринбуржцы выбрали граффити, которое восстановят на «Стенограффии»

13:55, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Больше всего голосов получили «Люди на прутиках».

Жители Екатеринбурга выбрали граффити, которые восстановят в рамках фестиваля «Стенограффия». Больше всего голосов получила работа испанского художника Sam3 «Люди на прутиках», созданная в 2014 году. Она находится по адресу Вайнера, 11. Также в рамках фестиваля должны восстановить работу Леры Разводовой «Цветочный портал» на улице 8 Марта, 36, и «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева.

Фестиваль уличного искусства начнется в Екатеринбурге 5 июля. Кроме Екатеринбурга у участников будет 13 локаций в Ханты-Мансийске, Омске, Каргасоке, Парабеле, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко, Тазовском, Томске, Новом порту и Санкт-Петербурге.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, граффити, фестиваль, Стенограффия, Екатеринбург
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