Екатеринбуржцы выбрали граффити, которое восстановят на «Стенограффии»

Жители Екатеринбурга выбрали граффити, которые восстановят в рамках фестиваля «Стенограффия». Больше всего голосов получила работа испанского художника Sam3 «Люди на прутиках», созданная в 2014 году. Она находится по адресу Вайнера, 11. Также в рамках фестиваля должны восстановить работу Леры Разводовой «Цветочный портал» на улице 8 Марта, 36, и «Арку Покраса Лампаса» на Толмачева.

Фестиваль уличного искусства начнется в Екатеринбурге 5 июля. Кроме Екатеринбурга у участников будет 13 локаций в Ханты-Мансийске, Омске, Каргасоке, Парабеле, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко, Тазовском, Томске, Новом порту и Санкт-Петербурге.