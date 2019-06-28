Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night
Фото: pixabay
Чемпионат ползунков
Фото: weburg.net
Что: Чемпионат ползунков
Где: Исторический сквер
Когда: 29 июня в 11:00
Сколько: вход свободный
«Дылда» Балагова
Фото предоставлено организаторами
Что: показ фильма «Дылда»
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 29 июня в 19:00
Сколько: билеты тут
Грибной хаус
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут
Формула доверия
Фото предоставлено организаторами
Что: фестиваль «Формула доверия»
Где: ЦПКиО (Мичурина, 230)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 700 рублей, подробнее тут
Третий лишний
Фото предоставлено организаторами
Лисенок и Зайчонок — друзья. Но дружить они хотят только вдвоем, друг с другом, чтобы не было никаких третьих лишних. Но в их дружбу вторгается Волк. Он совсем не считает себя третьим лишним, более того, он считает лишним Зайчонка и хочет выгнать его.
Этот спектакль о настоящей дружбе. Главные герои перед выбором: может ли в дружбе быть третий, и не будет ли этот третий лишним. Но они узнают, что в дружбе лишних не бывает и только сообща можно справиться с любой бедой.
Что: спектакль «Третий лишний»
Где: театр «Тургеневъ» (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 350 рублей, подробнее тут
Эрика Лундмоен
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Любовь костюмера и программиста
Фото предоставлено организаторами
Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
20 лет «Кукле Колдуна»
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
Трио из Уфы
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут