Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night

Лисенок и Зайчонок — друзья. Но дружить они хотят только вдвоем, друг с другом, чтобы не было никаких третьих лишних. Но в их дружбу вторгается Волк. Он совсем не считает себя третьим лишним, более того, он считает лишним Зайчонка и хочет выгнать его.

Этот спектакль о настоящей дружбе. Главные герои перед выбором: может ли в дружбе быть третий, и не будет ли этот третий лишним. Но они узнают, что в дружбе лишних не бывает и только сообща можно справиться с любой бедой.

Что: спектакль «Третий лишний»

Где: театр «Тургеневъ» (Ленина, 49)

Когда: 29 июня в 12:00

Сколько: от 350 рублей, подробнее тут

