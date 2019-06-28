Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night

07:00, 28 Июнь 2019
audience868074_1920.jpg

Фото: pixabay

Представляем другие фестивали и театральные постановки.
Сегодня Екатеринбург будет жить Ural Music Night, а вспоминать о ней — все выходные. Но город у нас большой и событий много. ЕТВ отыскал другие мероприятия, которые пройдут на этих выходных.
Папина почка

Чемпионат ползунков

7444886.jpg

Фото: weburg.net

Чемпионат ползунков — это шуточное соревнование с настоящими призами среди «бегунов», возраст которых от семи до десяти дней. Малыши, которые еще не умеют ходить, преодолевают ползком дистанцию в десять метров, каждый на своей беговой дорожке.

Что: Чемпионат ползунков
Где: Исторический сквер
Когда: 29 июня в 11:00
Сколько: вход свободный

«Дылда» Балагова

dilda_04.jpg

Фото предоставлено организаторами

Фильм «Дылда», получивший приз за режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля», покажут в Ельцин Центре. 29 июня фильм представит сам режиссер Кантемир Балагов.

Что: показ фильма «Дылда»
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 29 июня в 19:00
Сколько: билеты тут

Грибной хаус

ob0eyj8wjcq.jpg

Фото предоставлено организаторами

Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

Формула доверия

420x297_afisha_tel_dov_2019_eburg-01.jpg

Фото предоставлено организаторами

Необычный городской семейный Фестиваль «Формула доверия» состоится 29 июня в ЦПКиО. На площадке городского парка организуется 11 конкурсных заданий. Командам из детей и родителей предстоит пройти квест. Впереди их ждут задания на «научных станциях». За каждый этап команды получат цифры от ведущих. В итоге они должны будут собрать номер 8-800-2000-122 — телефон доверия. Задания построены на сплочение каждой семейной команды и повышение доверия между детьми и родителями. Ожидается, что в акции поучаствуют более 300 человек.

Что: фестиваль «Формула доверия»
Где: ЦПКиО (Мичурина, 230)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 700 рублей, подробнее тут

Третий лишний

aldkfrvtttc.jpg

Фото предоставлено организаторами

Лисенок и Зайчонок — друзья. Но дружить они хотят только вдвоем, друг с другом, чтобы не было никаких третьих лишних. Но в их дружбу вторгается Волк. Он совсем не считает себя третьим лишним, более того, он считает лишним Зайчонка и хочет выгнать его.

Этот спектакль о настоящей дружбе. Главные герои перед выбором: может ли в дружбе быть третий, и не будет ли этот третий лишним. Но они узнают, что в дружбе лишних не бывает и только сообща можно справиться с любой бедой.

Что: спектакль «Третий лишний»
Где: театр «Тургеневъ» (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 350 рублей, подробнее тут

Эрика Лундмоен

ckyqglgoyv0.jpg

Фото предоставлено организаторами

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут

Любовь костюмера и программиста

thumb_cache_new600x400_42859e86396b6b05294a11b7367247d7.jpg

Фото предоставлено организаторами

«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!

Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

20 лет «Кукле Колдуна»

d732eedfc3e90523c47dce3d423f6bc2.jpg

Фото предоставлено организаторами


Запись «Акустического альбома» группы «Король и шут» проходила в 1998 году в студии фирмы «Мелодия», расположенной в старинной лютеранской церкви на Васильевском острове. Музыканты использовали церковный зал в качестве естественного резонатора. По словам участников группы, первый раз они записывались в таких комфортных условиях. В 2019 году исполняется 20 лет с момента релиза этой легендарной пластинки. На большом летнем концерте группа«КняZz» исполнил все хиты.

Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут

Трио из Уфы

_mxxotuhixc.jpg

Фото предоставлено организаторами

Электронное трио из Уфы «Лауд» распространяет и развивает танцевальную музыку в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска. ЛАУД работали со многими заметными артистами современности, в том числе Boulevard Depo, Thomas Mraz, Антоха МС, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, Supcolorc, и многими другими.


Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 4 сентября в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут


Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, афиша не для всех, концерт, театр
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Афиша не для всех: лед и музыка
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич
Сумма мнений Σ
Дорогой бензин
Дорогой бензин
От Светланы Зенковой
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.